В посёлке Камышеваха Запорожской области в результате обстрелов повреждена церковь. Служба в ней не проводилась, людей внутри не было.

В самом Запорожье была обстреляна зелёная зона. По сообщению главы местной военной администрации Юрия Малашко, объём повреждений от взрывной волны устанавливается.

Позднее в воскресенье стало известно, что число жертв российского ракетного удара по Славянску увеличилось до 12. Из-под завалов достали тело ещё одного погибшего местного жителя. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 22 человека получили ранения, еще трое могут находиться под обломками. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, отмечает Русская служба Би-би-си.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 апреля заявил, что в результате ракетного удара днём ранее по Славянску в Донецкой области были повреждены более 50 жилых домов, причем под завалами могут оставаться тела погибших. До этого украинские власти сообщали, что в результате российского удара в Славянске повреждены пять частных жилых домов и пять многоэтажных.

Минобороны России в субботу заявило, что в районе Славянска был уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ. Обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам российские военные всегда отрицали.

Временно исполняющий обязанности главы так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что обстрелам с украинской стороны подвергся Донецк. По его заявлению, пострадали шесть человек, одна женщина погибла. Украинская сторона не комментировала эти сообщения.