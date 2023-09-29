Два мощных взрыва в мечетях Пакистана: десятки убитых, сотни раненых

По предварительным данным, во время обрушения на пятничной молитве внутри находились по меньшей мере 40 человек.

О втором взрыве, прогремевшем недалеко от Пешавара, пока известно немного.

Последнее нападение произошло в начале сентября. Тогда при взрыве были ранены одиннадцать человек, включая местных высокопоставленных духовных лидеров.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но ранее Белуджистан часто подвергался нападениям боевиков пакистанского "Талибана", и "Исламского государства" (обе группировки признаны в России террористическими и запрещены), а также других радикалов.

Целью стали верующие, собравшиеся на празднования дня рождения пророка Мохаммеда. Среди погибших есть также офицеры полиции.

Власти Белуджистана сообщают, что взрыв на их территории устроил смертник, взорвавший себя у полицейской машины, припаркованной возле мечети.

В последний раз нападение на мечеть в Пакистане произошло в январе этого года, и тоже в Пешаваре. Тогда взрыв, устроенный смертником, унес жизни 100 человек.

Новая серия взрывов произошла на фоне попыток пакистанских властей усилить меры безопасности в преддверии общенациональных выборов, назначенных на январь 2024 года.

В конце июля на одном из предвыборных митингов в результате взрыва погибли более 40 человек.

По мнению наблюдателей, день для проведения акций выбран экстремистами не случайно: эта пятница объявлена выходным днем по всей стране по случаю дня рождения пророка, и джихадисты демонстрируют властям уязвимость системы безопасности.

Кто такие пакистанские джихадисты

В Пакистане действует местная группировка талибов "Техрик-е-Талибан Пакистан", известная как ТТП. Хотя она клянется в верности афганскому "Талибану", формально она не является его частью.