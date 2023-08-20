Два израильтянина погибли после стрельбы на Западном берегу Екатерина Венкина

Армия обороны Израиля в ночь на 3 июля сообщила о нанесении ударов "по террористическим формированиям" в Дженине. Во время столкновений Израиль тогда - во второй раз за менее чем две недели - задействовал ударные беспилотные летательные аппараты. Ранее он прибегал к такому виду вооружений в 2006 году, отмечало агентство Reuters.