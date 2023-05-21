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Россия устами главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и затем Министерства обороны объявила о захвате последних кварталов в городской черте Бахмута накануне, но украинская сторона это не подтверждала.

Свежая сводка Американского института изучения войны (ISW) посвящена ситуации вокруг Бахмута. По утверждению главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и российского минобороны, город взят.

Украинские военные и чиновники по состоянию на 20 мая эту информацию не подтверждали. ISW пишет, что на момент публикации сводки не видел геолоцированных кадров, подтверждающих заявления Пригожина.

При этом, оговариваются эксперты, даже если заявление главы ЧВК "Вагнер" - правда, эта "победа" все равно является символической. Заявленный Пригожиным захват оставшихся кварталов в Бахмуте не имеет стратегического значения, поскольку это не позволит истощенным силам ЧВК или российской армии создать значимый плацдарм для дальнейших наступательных операций, говорится в сводке. Продолжающиеся украинские контратаки к северу, западу и юго-западу от Бахмута осложнят любое дальнейшее продвижение российских войск за пределы города в ближайшей перспективе.

ISW также обращает внимание на то, что Пригожин не только заявил о взятии города, но и объявил, что ЧВК "Вагнер" 25 мая передаст ответственность за город российским военным. Однако эксперты отмечают, что отход в соприкосновении с противником - чрезвычайно сложная задача, с которой силы ЧВК "Вагнер" вряд ли справятся в пятидневный срок, отведенный Пригожиным.

Российское военное командование вряд ли сможет собрать достаточное количество сил, чтобы сменить ЧВК в Бахмуте и удержать его фланги в течение объявленного Пригожиным срока без переброски российских сил из других районов. Заявление Пригожина о намерении отступить может быть попыткой ввести в заблуждение украинские силы, чтобы провести контратаку через Бахмут, говорится в сводке.

Военные эксперты считают, что российской армии, вероятно, все равно потребуется перебросить дополнительные силы на бахмутское направление, даже если "Вагнер" останется в Бахмуте. Эти дополнительные силы могут быть предназначены для участия в операции по замене "Вагнера" (что уменьшает, но не отменяет описанные выше сценарии), но более вероятно, что они будут предназначены для обеспечения безопасности флангов Бахмута, заключают в ISW.