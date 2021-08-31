Согласно новым правилам, установленным Национальным управлениям по делам печати и издательской деятельности, регулирующим и рынок видеоигр, дети и подростки теперь могут предаваться развлечению лишь один час в день, от 8 до 9 вечера, и только по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздники.
Об этом сообщило государственное информагентство Синьхуа.
Раньше детям разрешалось играть по полтора часа каждый день и по три часа на выходных и в праздники, с перерывом от 22:00 до 08:00.
В июле китайский игровой гигант Tencent ввел распознавание пользователей по фотографиям, чтобы подростки не обходили ограничение, используя логины взрослых.
Управление потребовало от игровых компаний следить за соблюдением дополнительного запрета. Контроль за самими компаниями также усиливается.
Государственная англоязычная газета Economic Information Daily опубликовала статью, в которой она назвала онлайн-игры "духовным опиумом". По мнению издания, подростки впадают в психологическую зависимость от них, и это вредно сказывается на их развитии.
Статья вызвала существенное падение курса акций крупнейших игровых компаний Китая.
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