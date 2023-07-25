"Дождь" признали нежелательной организацией в России

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды", — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры России.

Летом 2021 года "Дождь" объявили в России "иностранным агентом".

В марте 2022 года после начала вооруженного вторжения в Украину журналисты телеканала покинули страну. Они запустили вещание в Латвии, но лицензия там была отозвана. Редакция сейчас перемещается в Амстердам.

Генпрокуратура России утверждает, что организации в Латвии и Недерландах были созданы "иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, имеющей российское гражданство" (также в реестре "иноагентов"), после принятия прокуратурой и Роскомнадзором "мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях", основание — якобы нарушения российских законов о СМИ и об информации.