"Дождь" перенесет редакционный центр в Амстердам

"Мы планируем сохранить бюро и часть сотрудников в Риге, поскольку Латвия остается для нас важнейшим направлением с точки зрения информационной стратегии редакции", — подчеркивается в заявлении телеканала. Студия в Амстердаме станет основной после того, как работники "Дождя" получат разрешение на работу в Нидерландах.

Также телеканал сообщил, что 9 января оспорил в суде решение латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 6 декабря 2022 года об отзыве лицензии на вещание. "Решение NEPLP нам представляется несправедливым: телеканал "Дождь" не является угрозой национальной безопасности Латвии, а само постановление было принято за закрытыми дверьми без возможности представителям телеканала высказать свои аргументы", — говорится в заявлении. Добиваться возвращения латвийской лицензии телеканал при этом не будет, поскольку судебный процесс может затянуться на неопределенный срок.

В Telegram-канале "Дождя" также указано, что сейчас телеканал проходит аудит компании Deloitte в рамках стандарта Journalism Trust Initiative. "Мы рассчитываем получить сертификат JTI в самое ближайшее время. Таким образом мы подтвердим высокие стандарты профессии, которым следуют сотрудники "Дождя". Мы верим, что это укрепит доверие широкой зрительской аудитории как в России, так и за ее пределами", — утверждается в заявлении.

О получении каналом нидерландской лицензии сообщил корреспондент LSM вечером 9 января, позднее эту информацию подтвердил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.