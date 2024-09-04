"Досье": у Путина и Кабаевой двое сыновей. Они живут на дачах президента и почти не общаются со сверстниками

Резиденцию на Валдае дети покидают несколько раз в год. Например, в феврале-марте они переезжают в сочинскую резиденцию и катаются на горных лыжах, в июле-августе отправляют в прогулки на яхте (после начала полномасштабной войны — преимущественно по территориальным водам РФ), в августе-сентябре живут на даче в аннексированном Крыму или в Сочи.

Как отмечает „Досье“ со ссылкой на своего собеседника, „любой каприз [сыновей Путина] выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личные владения. [...] Их учителя, охранники и остальной персонал боятся Путина, а сам он — единственный, кто может строго поговорить с мальчиками. Кабаева [...] тоже может быть сурова и даже эмоциональна, но только отцовские наказания они воспринимают всерьез. Вероятно, отцовская похвала – главный предмет их гордости. Так, Иван Путин несколько раз пересказывал своим гувернерам и охранникам особенно памятную ему историю. Как ему говорили родственники, когда он родился, Владимир Путин был настолько счастлив, что закричал: „Ура! Наконец-то мальчик!“