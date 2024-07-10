"Дорогой друг, ваше превосходительство". Зачем премьер Индии приезжал к Путину

„Дорогой друг“ и „ваше превосходительство“ — так назвал президента России премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече, которая завершила двухдневную поездку лидера Индии в Москву.
В ответ Путин тоже назвал Моди „дорогим другом“ и наградил индийского премьера высшей российской наградой — орденом святого Андрея Первозванного. Его удостоены лишь несколько глав иностранных государств, среди них Гейдар Алиев, Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин.
Нарендра Моди выбрал Москву для своего первого, символически важного, иностранного визита после переизбрания на пост премьера. Он стал им уже в третий раз, что до сих пор удавалось только первому премьер-министру независимой Индии Джавахарлалу Неру.
Открывая официальную часть переговоров, Путин, в этом году ставший президентом уже в пятый раз, и Моди поздравили друг друга с „блестящей победой“.
Сидя в креслах из сияющего золоченого дерева посреди зала с блестящей в лампах софитов обивкой стен, два лидера повторили слова о крепкой дружбе России и Индии и намерении укреплять ее и дальше.
За протокольными словами в этом случае стоит действительно большая история и повестка. Как анонсировала визит индийская Economic Times, Моди в Москве планировал обсудить все аспекты двухсторонних отношений и „изучить возможности дальнейшего сотрудничества в таких сферах как торговля и инвестиции, энергетика, ВПК“.
Но итоги большей части переговоров остались непубличными, а сообщения о них были весьма отрывочными — например, о предложении „Росатома“ построить в Индии шесть АЭС. Финальной пресс-конференции не планировалось.
Моди использовал короткую открытую для прессы часть переговоров, чтобы сделать политическое заявление о войне России с Украиной. Он поблагодарил Путина за „откровенный разговор“ и „спокойный обмен мнениями“ накануне вечером в президентской резиденции „Ново-Огарево“.
„Любой человек испытывает боль, когда на войне погибают невиновные люди. Мы считаем, что конфликты не могут разрешаться на войне, мы за мирное их разрешение и надеемся на скорейшее восстановление мира“, — сказал Моди.
Его слова прозвучали заочным ответом на реплику президента Украины Владимира Зеленского. Накануне ночью, когда Моди уже прилетел в Москву, он написал в Х: „Видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого кровавого преступника в мире — это огромное разочарование и удар по миротворческому процессу“.
В понедельник от ударов российских ракет в Украине, в том числе по детской больнице в Киеве, погибли 37 человек, пострадало более 170, написал Зеленский.
Как пояснил потом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Моди не предлагал Кремлю своего посредничества в мирных переговорах, а только „обменялся мнениями“. По итогам обсуждения „родились новые идеи“, сказал Песков, но никаких подробностей не привел.
Между Россией, США и Китаем
За словами о давней дружбе стоит действительно долгая история отношений Москвы и Нью-Дели, которая вписывается в сложный многоугольник с Пекином, Вашингтоном и Исламабадом.
Во внешней политике Индия продолжает придерживаться принципа стратегической автономии, отсылающего к политике неприсоединения середины XX века, напоминает Economic Times.
На практике же сохранить нейтралитет не всегда удается, отмечает агентство Bloomberg. „Индия балансирует на натянутом между Россией и США канате“, — так описало оно суть отношений трех стран.
На практике это выглядит так: Индия укрепляет связи с США и одновременно поддерживает близкие „стратегические партнерские“ отношения с Москвой, которые уходят корнями еще в советские времена.
Один из таких важных для Индии моментов общей истории — 1971 год, третий военный конфликт Индии с Пакистаном, где СССР поддержал Индию, а США — Пакистан. Москва поддерживала Нью-Дели и на дипломатическом уровне, за последние 70 лет не менее пяти раз наложив вето на резолюции Совета безопасности ООН, касавшиеся конфликтов между Индией и Пакистаном.
Теперь уже Индия воздерживается от того, чтобы прямо осудить российское вторжение в Украину (призывая при этом к мирному решению конфликта, что Моди в очередной раз сделал и в Москве) и не голосует за осуждающие Москву резолюции в ООН. Индийская делегация была на международном „саммите мира“ в Швейцарии, где обсуждалась украинская „формула мира“, но не стала ставить подпись под итоговым коммюнике из-за того, что на саммит не была приглашена Россия.
В последнее время Индию всерьез беспокоит сближение России и Китая — ее давнего соперника в регионе.
Москва и Пекин стали еще ближе друг к другу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавших за ним западных санкций в отношении Москвы, которые Пекин фактически игнорирует. Запад обвиняет Пекин в том, что тот помогает Москве получать необходимые для производства вооружений микрокомпоненты (Китай это отрицает).
Отношения двух стран сейчас переживают „наилучший период в истории“, заявил Путин после встречи с Си Цзиньпином на саммите в Астане на прошлой неделе.
Ставка на сохранение тесных связей с Россией и символический визит Моди в Москву — это попытка скомпенсировать сближение Москвы с Пекином, пояснил Би-би-си профессор Королевского колледжа Лондона Кристоф Жафрело.
„Индия хочет дать России пространство для маневра, — цитирует Financial TImes главу Берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии, китаиста Александра Габуева (в реестре „иноагентов“ в России). — Возможно, у нее недостаточно ресурсов, чтобы оттащить Россию от Пекина, но она хотела сделать все возможное, чтобы Москва не стала класть все яйца в одну — китайскую — корзину“.
В свою очередь, Москва преподносит свои связи с Индией как знак того, что она сохраняет вес и влияние на „Глобальном юге“, необходимые ей в противостоянии „глобальному гегемону“ — США и Западу в целом.
Поездка Моди в Москву совпала с юбилейным саммитом НАТО, который проходит в это время в Вашингтоне, но это случайность, визит был запланирован заранее, чтобы вписаться в плотный график обоих лидеров, цитирует официальное заявление МИД Индии популярная ежедневная газета Dainik Bhaskar.
Как война изменила отношения России и Индии
Индия стала одним из главных бенефициаров западных санкций против России, призванных ограничить доходы Москвы от экспорта углеводородов. За первые два года войны доля Индии в экспортируемой российской сырой нефти — которую Россия из-за санкций продает со скидкой — выросла с нуля до 40%, говорил в конце 2023 года вице-премьер Александр Новак.
Индия стала вторым после Китая покупателем российской нефти.
В результате объем торговли между двумя странами драматически вырос. В 2023-2024 финансовом году Индия закупила у России сырой нефти на 45,4 млн рупий, это почти 85% от общего объема торговли в 65 млрд долларов (при этом индийский экспорт в Россию в том же году не превысил 3,3 млн рупий, писала крупнейшая индийская газета Dainik Bhaskar).
Однако рост торговли обернулся как минимум двумя существенными проблемами.
Первая: поставки нефти осложнены угрозой вторичных санкций США, которые заставили индийских покупателей избегать танкеров подсанкционных российских компаний, что решается в том числе за счет „теневого флота“.
Но на продление контрактов это принципиально не влияет. Как писало агентство Reuters, буквально месяц назад индийская нефтяная компания Reliance подписала новый договор с „Роснефтью“ о поставке нефти за рубли.
Валюта — вторая проблема в торговле России и Индии. Санкции в банковской и финансовой сфере вынудили их прибегать к расчетам в довольно экзотических для них китайских юанях и дирхамах ОАЭ. Также выяснилось, что выводить индийские рупии из Индии — крайне непросто.
Издание The Bell (в реестре „иноагентов“ в России) со ссылкой на свои источники сообщало, что заблокированная „сумма точно меньше $10 млрд и продолжает снижаться“ и что решение проблемы вывода рупий может быть только политическим, на уровне двух глав государств. Однако о результате обсуждения этой проблемы (а также было ли оно) публично не сообщалось.
А вот другая традиционная статья торговли — российское вооружение — наоборот, от войны заметно пострадала. Индия — крупнейший в мире импортер военной техники, а Россия — его крупнейший поставщик в Индию. Но доля России в индийском военном импорте за последние пять лет снизилась почти вдвое, подсчитал Стокгольмский институт исследования проблем мира: с 76% в 2009-2013 годах до 36% в 2019-2023 годах, выведя на второе место Францию с 34%.
Индия пытается диверсифицировать поставки военной техники, однако здесь сильна инерция. В свою очередь, Россия, которая ведет войну с Украиной, сама расходует значительную часть продукции своего ВПК.
Часть контрактов из-за войны осталась невыполненной. В частности, еще в 2018 году Индия подписала контракт на поставку в течение пяти лет пяти российских комплексов С-400, но пока получила только три.
Вернуться из Украины в Индию
При этом в войне России с Украиной для Индии есть как минимум один безусловно проблемный аспект: граждане Индии, оказавшиеся на фронте, в том числе обманом.
В марте 2024 года индийские спецслужбы объявили о раскрытии сети „торговли людьми“, создатели которой под разными предлогами (высокооплачиваемая работа, учеба в вузе и т.п.) заманивали молодых мужчин из Индии в Россию. Однако вместо обещанного они вскоре оказывались на фронте, не имея возможности разорвать контракт досрочно и вернуться домой.
Би-би-си рассказывала истории двух мужчин из штата Керала, которым повезло вернуться домой. Один из них, 23-летний рыбак Давид Мутхаппан, думал, что едет в Россию работать охранником на зарплату в 204 тыс. рублей, но оказался под Донецком. Другой рыбак, Принц Себастиан — под Лисичанском, где был тяжело ранен.
По словам Себастиана, он подписал контракт на русском языке, не имея возможности прочитать его. Посредник отобрал у него паспорт и мобильный телефон.
Двое его друзей, также подписавших контракт, пропали на войне, от них нет вестей, рассказал он Би-би-си. Мутхаппан и Себастиан смогли вернуться домой лишь после того, как им помогли связаться с посольством Индии в Москве, рассказали они Би-би-си.
Еще весной 2024 года МИД Индии заявил, что судьба таких, как эти рыбаки, граждан, — предмет „крайне глубокой озабоченности“ и что дипломаты пытаются добиться от Москвы возможности вернуть их на родину, в частности, дать им возможность досрочно разорвать контракт с российским Минобороны. Тогда же индийский МИД призвал всех граждан страны „воздержаться от участия в конфликте“.
СМИ писали, что на фронте могли оказаться порядка ста мужчин из Индии. Как минимум двое погибли на войне.
Возвращение домой военных — одна из немногих тем переговоров Моди и Путина, где результат известен. Как сообщил РБК замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра, российская сторона пообещала решить вопрос о досрочном увольнении из российской армии граждан Индии, которые „были введены в заблуждение при поступлении на службу“. Десять из них уже вернулись домой.