"Дорогой друг, ваше превосходительство". Зачем премьер Индии приезжал к Путину

Теперь уже Индия воздерживается от того, чтобы прямо осудить российское вторжение в Украину (призывая при этом к мирному решению конфликта, что Моди в очередной раз сделал и в Москве) и не голосует за осуждающие Москву резолюции в ООН. Индийская делегация была на международном „саммите мира“ в Швейцарии, где обсуждалась украинская „формула мира“, но не стала ставить подпись под итоговым коммюнике из-за того, что на саммит не была приглашена Россия.