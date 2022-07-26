Донбасс, отпор НАТО, смена власти в Киеве: как менялись цели РФ в войне с Украиной

"Россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютно антинародного и антиисторического режима", — такое заявление, как передает ТАСС, сделал 24 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Каире с постпредами стран-членов Лиги арабских государств. Между тем менее трех месяцев назад шеф российской дипломатии утверждал совершенно другое: цель Москвы — защита населения Донбасса, а к смене власти в Киеве Кремль не стремится.

DW — о том, как менялись высказывания президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и других официальных лиц РФ относительно целей Москвы в войне с Украиной.

24 февраля: "денацификация и демилитаризация Украины"



Объявляя о начале российского вторжения в Украину и называя его спецоперацией, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что главной целью России является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". "И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", — пояснил Путин.

На следующий день Сергей Лавров, со своей стороны, добавил: "Президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее".

Начало марта: "защита РФ от военных угроз Запада"



1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с обращением, сказав следующее: "Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны".

Спустя две недели, 16 марта, Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ заявил, что Москва начала боевые действия против Киева, потому что "все дипломатические возможности были полностью исчерпаны". "Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию", — подчеркнул он.

"Появление российских войск под Киевом, другими городами Украины связано не с намерением оккупировать эту страну, у нас нет такой цели", — добавил Путин. 19 марта Сергей Лавров, перечисляя задачи, которые ставит перед собой Москва в Украине, отметил, что одной из них является получение гарантий безопасности, "которые будут основаны на принципе неделимости общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран".

Конец марта: "помощь народу ДНР и ЛНР"



В конце марта, после провала наступления ВС РФ на Киев, риторика российских официальных лиц заметно изменилась. С точки зрения военных задач провозглашенные Москвой "денацификация и демилитаризация Украины" отошли на задний план. На втором этапе военных действий, по заявлениям Минобороны, Россия должна сконцентрироваться на помощи Донбассу и разрешении конфликта путем переговоров.

Вечером 25 марта на брифинге в Минобороны России первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, подводя итоги первого месяца боевых действий, отметил, что основной целью "российской спецоперации является оказание помощи народу Луганской и Донецкой народных республик, подвергавшемуся в течение восьми лет геноциду со стороны киевского режима".

Между тем официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков объявил 30 марта на брифинге, что "вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине выполнили все основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях", а "целью перегруппировки российских вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса".

Апрель: противостояние с США



В интервью телеканалу "Россия 24" 11 апреля Сергей Лавров сформулировал цели РФ следующим образом: "Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению курса на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене". При этом Лавров указал, что Запад сделал из Украины "плацдарм для окончательного подавления России", Россия же "никогда не будет занимать подчиненное положение".

Позже, 24 апреля, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук пообещал, что "спецоперация завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи". В числе последних он назвал "устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО".

Май: цель смены власти в Киеве не стоит



Цель России — "обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации", объяснял Сергей Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset. Это было его первое общение с европейскими тележурналистами с начала войны в Украине.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли Россия, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, Лавров тогда указал: "Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру".

Позже, 31 мая, на встрече с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой глава российского МИД выразил мнение, что "западные коллеги", используя ситуацию в Украине, хотят помешать процессам "становления многополярного мира" и для этого "пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны".

Июль: "другая география" и "избавление от антинародного режима"



России "жаль украинский народ", заслуживающий "гораздо лучшего", заявил Сергей Лавров 24 июля в Каире. По его словам, украинский и российский народ "продолжат жить вместе", причем "Россия поможет украинскому народу избавиться от "абсолютно антинародного и антиисторического режима", сообщает ТАСС.

Ранее, 20 июля, в интервью РИА "Новости" и телеканалу RT Лавров говорил, что задача, как он выразился, "по денацификации и демилитаризации Украины — в том смысле, чтобы не было каких-либо угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины", — у Москвы остается. Однако сейчас "география другая", добавил он: "Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий".

В украинских СМИ это высказывание главы МИД РФ вызвало бурную реакцию, связанную с предположением, что "Россия готовит почву для аннексии юга Украины".

Усугубило подобные опасения, вероятно, заявление Лаврова в том же интервью RT, что вести переговоры с Украиной "в нынешней ситуации никакого смысла […] не имеет".