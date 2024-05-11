Донбасс-2014: как начиналась война

Одной из ключевых дат в истории российской агрессии в Донбассе в Украине считают 12 апреля, когда несколько десятков хорошо вооруженных людей захватили административные здания в Славянске. Этими людьми, многие из которых были российскими гражданами и до того участвовали в захвате органов власти в Крыму, командовал Игорь Стрелков (Гиркин) — отставной полковник ФСБ России. Позже он не скрывал своего участия в захвате Славянска. «Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось», — заявил он.