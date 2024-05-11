Донбасс-2014: как начиналась война

С весны 2014 года регионы на востоке Украины стало лихорадить, начались беспорядки. «Антимайданы», собиравшие сторонников президента Виктора Януковича, стали укрепляться людьми и деньгами из России. Затем, под прикрытием «народных революций», части Донецкой и Луганской областей перестали подчиняться властям в Киеве.
Сразу после аннексии Крыма «зелеными человечками» — Кремль не сразу признал участие российских военных в захвате полуострова — в крупных городах Восточной и Южной Украины начались столкновения демонстрантов из местных «антимайданов» с властями.
Волнения захлестнули Донецк, Луганск, Харьков и Одессу. Протесты быстро обросли российской символикой и пророссийскими лозунгами. Как позже вспоминали участники и организаторы этих протестов, Россия их поддерживала деньгами и людьми.
Уровень агрессии рос, а украинские власти, шокированные захватом Крыма и проведением там «референдума», часто не могли противопоставить «антимайданам» ничего, кроме невооруженных полицейских кордонов.
В нескольких случаях демонстранты громили здания милицейских управлений (Национальная полиция Украины появилась в 2015-м), прокуратур, срывали украинские флаги с региональных администраций.
Уже 7 апреля группа активистов объявила о создании «Донецкой народной республики». В Луганске аналогичное образование было провозглашено через три недели, 27 апреля.
Одной из ключевых дат в истории российской агрессии в Донбассе в Украине считают 12 апреля, когда несколько десятков хорошо вооруженных людей захватили административные здания в Славянске. Этими людьми, многие из которых были российскими гражданами и до того участвовали в захвате органов власти в Крыму, командовал Игорь Стрелков (Гиркин) — отставной полковник ФСБ России. Позже он не скрывал своего участия в захвате Славянска. «Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось», — заявил он.
Но, как и в случае с захватом Крыма, Россия настаивала на том, что все происходящее — дело исключительно внутриукраинское и представляет собой выплеск недовольства местных жителей. В Славянске баррикады на въезде в город часто охраняли люди в гражданском. Установить, откуда они и действительно ли они местные жители, было сложно.
В течение нескольких недель власти в Киеве утратили контроль над администрациями в некоторых других городах Донецкой и Луганской области. В областных центрах царило двоевластие. Но границу с Россией в Луганской области власти Украины уже не контролировали, и через нее пророссийские группировки снабжались оружием и бойцами.
Попытки Киева остановить силой смену власти успеха не имели — плохо вооруженные местные части ВСУ жаловались на отсутствие четких приказов и часто уклонялись от вооруженного противостояния с «ополченцами» из числа местных жителей или имитировавших их бойцов из России.
Начало мая власти самопровозглашенных образований использовали для массовых шествий в поддержку «народных республик». И в той, и в другой готовились к голосованию: при объявлении о создании Донецкой народной республики было заявлено о проведении референдума о самоопределении ДНР. В конце апреля о подготовке аналогичного голосования объявили и власти ЛНР.
Как и в случае с голосованием в Крыму, «референдумы» совершенно не отвечали международным стандартам: естественно, не было никакой договоренности о плебисците с властями Украины, отсутствовала равная возможность агитации для противников «самоопределяющихся» республик, не была обеспечена безопасность голосования: в регионе, где уже пролилась кровь, начался массовый исход населения. У организаторов «референдума» не было даже доступа к актуальным данным об избирателях.
Ничто из этого не помешало: 11 мая в так называемых ДНР и ЛНР прошли голосования с неясным числом участников и непрозрачной процедурой подсчета голосов. Их результаты напоминали итог «референдума» в Крыму: организаторы объявили, что 89% в ДНР и 96% в ЛНР поддержали акты «о государственной самостоятельности».
6 мая сепаратисты в ДНР предприняли первую попытку захватить международный аэропорт имени Прокофьева в Донецке. Нападение на аэропорт стало первым случаем участия большой группы военных из России в боях на востоке Украины и обернулось катастрофой.
Десятки человек были убиты в аэропорту и на обратном пути в город огнем по своим от батальона «Восток» — те спутали своих бойцов с украинскими подразделениями.
Бои за аэропорт продолжались восемь месяцев, и в январе 2015-го власти Украины признали, что больше не контролируют даже подступы к аэропорту. Он был полностью разрушен.
На конец мая 2014-го непризнанные «народные республики» контролировали территории от побережья Азовского моря до Славянска и Краматорска и от границы с Россией в Луганской области до западных пригородов Донецка. На этом фоне в остальной части Украины прошли президентские выборы, на которых победил Петр Порошенко.
С начала июня украинские власти стали наращивать силы на линии соприкосновения с мятежными регионами. Переговоры с непризнанными республиками закончились ничем, и 1 июля, после окончания объявленного Киевом перемирия, ВСУ начали обстрелы неподконтрольных властям Украины городов Донбасса.
В начале июля, невзирая на помощь оружием и техникой из России, в результате артиллерийских обстрелов и ударов с воздуха «ополчение Донбасса» стало утрачивать территории.
Пытаясь замедлить продвижение украинских войск к Донецку, сепаратисты взрывали мосты и минировали поля и дороги.
Игорь Стрелков, к тому моменту ставший «министром обороны ДНР», отошел в Донецк, предупреждая, что непризнанные республики находятся под угрозой окружения.
17 июля 2014 года в поле у деревни Грабово рухнули на землю обломки пассажирского авиалайнера и тела 298 человек — его пассажиров и команды, летевших рейсом МН17 «Малайзийских авиалиний» из Амстердама в Куала-Лумпур.
Перехваченные телефонные разговоры военных ДНР со Стрелковым и некими кураторами в России показали, что в первые минуты сепаратисты были уверены, что поразили военный украинский самолет. Независимые исследования доказали, что по «Боингу» стреляли из установки ПВО «Бук», доставленной за несколько часов до этого из России.
Катастрофа МН17 стала крупнейшим в мире инцидентом с поражением гражданского авиалайнера военными средствами.
Россия отрицала и продолжает отрицать ответственность за эту катастрофу. После нескольких лет расследования суд в Нидерландах подтвердил, что ракета по «Боингу» была выпущена с территории, контролировавшейся ДНР, из установки «Бук», принадлежавшей 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной в Курске, доставленной в район пуска ракеты в день катастрофы и вывезенной оттуда на рассвете следующего дня.
В ноябре 2022 года суд в Нидерландах заочно приговорил Игоря Стрелкова, а также Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению за нападение на гражданский авиалайнер и убийство всех находившихся на борту. Дубинский, бывший сотрудник ГРУ России, был начальником разведки ДНР, Харченко, гражданин Украины — его подчиненным.
На протяжении июля и начала августа украинская армия продолжала теснить силы ДНР и ЛНР и вышла на границы Донецка с севера и запада. К началу августа территория, которую контролировали пророссийские силы, сократилась вчетверо по сравнению с началом вооруженного противостояния в апреле–мае.
Опасаясь окончательного разгрома сепаратистских сил в Донбассе, Москва послала на помощь регулярные армейские части. В итоге большой отряд украинской армии попал в окружение и был разгромлен под Иловайском, к юго-востоку от Донецка.
Это поражение вынудило украинские власти начать переговоры с ДНР и ЛНР, закончившиеся подписанием мирных соглашений в Минске. Конфликт на востоке Украины стал тлеющим. Россия сумела остаться в роли посредника, продолжая отрицать, что снабжает оружием и бойцами сепаратистские образования.
Тогда никто, включая жителей Дружковки в Донецкой области, не мог знать, что эти места на восемь лет окажутся на линии соприкосновения никем не признанных «республик» и Украины. Сейчас Дружковка подвергается регулярным обстрелам российской армии, ведущей наступление на позиции ВСУ на третий год полномасштабного военного вторжения в Украину.
По оценкам ООН, с весны 2014-го и до конца 2021 года война на востоке Украины унесла от 13 200 до 13 400 жизней. Среди них — 4 200 украинских военных, 5 800 военных так называемых ДНР и ЛНР и военнослужащих ВС РФ и 3 390 гражданских лиц по обе стороны конфликта.