Дональд Туск: сильный ЕС делает Польшу сильнее

Дональд Туск, избранный Сеймом на должность премьер-министра Польши, подчеркнул важность сильного Евросоюза для своей страны. "Мы тем сильнее, тем более суверенны, чем сильнее не только Польша, но и Европейский Союз", - заявил он, выступая с программной речью в парламенте во вторник, 12 декабря.

По словам Туска, Польша будет важной частью НАТО и верным союзником США, а также восстановит лидирующие позиции в Евросоюзе. Однако будущий глава правительства дал понять, что не согласится ни на какие изменения договоров ЕС, которые поставят Польшу в невыгодное положение. "О каких-либо попытках изменить договоры, которые противоречат нашим интересам, не может быть и речи", - сказал он.

Туск призвал к "полной мобилизации" Запада для помощи Украине

В своей речи Туск призвал усилить поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. "Мы громко и решительно потребуем полной мобилизации свободного мира, Запада, чтобы помочь Украине в этой войне", - заявил политик.