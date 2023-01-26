Он уточнил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут восстановлены в ближайшие недели, но этот шаг будет сопровождаться новыми ограничениями "во избежание повторных нарушений": если Трамп нарушит правила платформы, то ему вновь грозит бан на два года.

Ранее микроблог Трампа в соцсети Twitter разблокировал новый владелец сервиса Илон Маск. Однако бывший президент США в Twitter пока не вернулся, предпочитая этой платформе основанную им Truth Social. Неизвестно, воспользуется ли он и возможностью вновь публиковать посты в Facebook и Instagram. Но аналитики не исключают, что Трамп, который объявил об участии в президентских выборах 2024 года, вскоре может увеличить свое присутствие в соцсетях.