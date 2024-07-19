Дональд Трамп принял номинацию на пост президента США

Дональд Трамп, добивающийся нового избрания на должность президента США, принял номинацию от Республиканской партии на пост главы государства и тем самым стал официальным кандидатом. Выступая с речью на съезде республиканцев в Милуоки в штате Висконсин вечером в четверг, 18 июля, Трамп заявил, что хочет стать президентом „всей Америки, а не одной ее половины“.

Дональд Трамп резко раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, который, по его словам, разрушает страну, и подчеркнул, что лишь сам он способен спасти народ от неминуемого краха. Возбужденные против него уголовные дела Трамп назвал частью заговора демократов против него.

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