Дональд Трамп вместе с супругой Меланией в последний раз покинул Белый дом в качестве действующего президента США. В среду, 20 января, глава государства отправился на вертолете на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Там он провел прощальную церемонию, а затем на президентском самолете отбыл в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде.

20 января в Вашингтоне состоится церемония инаугурации нового президента США Джо Байдена. Присутствовать на ней Трамп отказался.