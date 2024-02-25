Дональд Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине

Как пишет газета The New York Times, Никки Хейли пообещала продолжить борьбу, однако успех ее соперника в Южной Каролине "дает новую почву для его (Трампа. - Ред.) утверждения, что гонка фактически уже позади".

При этом агентство АР и некоторые другие СМИ объявили о победе Трампа на праймериз непосредственно после закрытия избирательных участков.

На момент публикации, по сведениям AP, бывший глава Белого дома получал в Южной Каролине 60,8 процента, а экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Никки Хейли - 38,6 процента голосов. По данным института Edison Research, Трамп набирает 60,2 процента, а Хейли - 39,2 процента.

Экс-президент США Дональд Трамп стал победителем первичных выборов (праймериз) в Южной Каролине - родном штате Никки Хейли, его основной соперницы в борьбе за возможность представлять Республиканскую партию на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Об этом сообщают американские СМИ в ночь на воскресенье, 25 февраля, со ссылкой на данные экзитполов.

Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз, указав: "Не важно, каков результат. Я люблю людей в нашем штате". Что касается экс-главы государства, то он даже не упомянул соперницу в своем выступлении по результатам голосования в столице штата Колумбии, заявив вместо этого, что надеется 5 ноября "взглянуть в глаза" действующему президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, будет представлять на выборах демократов, "и сказать ему: "Джо, ты уволен. Убирайся".

Успехи Трампа на пути к статусу кандидата от республиканцев

В начале февраля бывший глава Белого дома одержал победу на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада. При этом главный соперник Трампа - Никки Хейли - не получила голосов, поскольку ее кандидатура даже не обсуждалась. Тогда политик заявила, что республиканские чиновники сфальсифицировали процесс праймериз и кокусов в Неваде в пользу экс-президента.