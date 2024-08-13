Дональд Трамп побеседовал с Илоном Маском на платформе X

На фоне продолжающейся войны России против Украины и провоцирующих заявлений российских властей наблюдатели не раз высказывали опасения в связи с возможностью ядерной эскалации. То же касается войны, которую Израиль ведет на Ближнем Востоке против напавшей на это государство в октябре 2023 года террористической организации ХАМАС.

Трамп о „Железном куполе“ для США

Кроме прочего, Трамп, который не раз подчеркивал свои дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что в случае своего возвращения в Белый дом он создаст в США свой „Железный купол“ - эффективную систему ПВО по примеру израильской. В ходе разговора с Маском он подчеркнул также, что Путин, Си и правитель Северной Кореи Ким Чем Ын „в своей игре находятся на коне“. „Я надеюсь, что мы снова будем хорошо ладить с ними. Знаешь, хорошо ладить с ними - это хорошо, а не плохо“, - сказал Трамп.