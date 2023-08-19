Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму на будущей неделе

Бывший президент США Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон штата Джорджия в конце предстоящей недели - в четверг либо пятницу, сообщила вечером в пятницу, 18 августа, американская телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

Трампу и 18 его соратникам предъявлены уголовные обвинения в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Согласно решению прокуратуры, обвиняемые имеют возможность добровольно сдаться властям до 25 августа.

По сведениям телекомпании ABC News, до этой даты адвокаты экс-президента проведут с окружной прокуратурой переговоры о внесении залога. Если судья не одобрит соглашение о залоге, Дональд Трамп останется в тюрьме. Шериф округа Фултон ранее заявлял, что собирается обращаться с Трампом и его подельниками так же, как и с другими обвиняемыми. Это означает, что их могут фотографировать и снимать у них отпечатки пальцев.

Четыре уголовных дела - 91 обвинение