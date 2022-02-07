Накануне встречи с Путиным Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Как сообщает Белый дом, "лидеры обсудили последние шаги в области дипломатии и сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание российского военного потенциала на украинских границах и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

При этом советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Fox News сказал 6 февраля, что Россия "в любой день может предпринять военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель".

"Двум мужчинам, которые сильно разочаровали друг друга за пять лет, предстоит долгий разговор", - написала французская Le Figaro.

Сам Макрон рассказал о целях своего визита в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (требуется подписка). По его мнению, Запад может заключить с Москвой сделку, которая позволит предотвратить военный конфликт. Французский президент отметил, что действия России направлены "не на Украину, а на уточнение правил […] c НАТО и ЕС".

"Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, который позволит сохранить их суверенитет и мир, - сказал Макрон. - Это должно делаться с уважением к России и с пониманием современных травм этой великой нации и великой страны".

В преддверии встречи Си-эн-эн отмечает, что, по официальной информации из Елисейского дворца, с середины декабря Макрон целых пять раз беседовал с Путиным по телефону.

В то же время, по данным Кремля, за прошедшие два месяца президент России по два раза общался по телефону с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, президентом США Джо Байденом и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По замечанию агентства Bloomberg, Макрон в ходе визита в Москву попытается убедить Путина снизить эскалацию на границе с Украиной, но эта поездка скорее всего окажется бесполезной. При этом истинная цель Макрона - продемонстрировать накануне выборов "весомую роль Парижа" в безопасности Европы.

После переговоров с Путиным Макрон должен направиться в Киев.

Русская служба Би-би-си изучила ожидания от этой встречи в России и на Западе.

Что говорят в России?

В Кремле не ожидают каких-то решительных переломов после одной встречи Путина и Макрона: ситуация слишком сложна, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подтвердил, что на сегодняшних переговорах двух лидеров будут доминировать темы напряженности в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности.

США и Великобритания выдумали угрозу вторжения России в Украину, чтобы совершить провокацию и объявить о своей победе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она считает, что таким образом страны Запада пытаются отвлечь внимание от собственных кризисов.

"Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе". Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский рассказал в интервью "Дождю" (телеканал причислен российскими властями к иностранным агентам), что эти переговоры - не капитуляция и не принятие российских условий или навязывание своих, они в первую очередь нацелены на поиск точек соприкосновения и общего языка с Россией.

"Речь пойдет не столько и не только об украинском конфликте, сколько о требованиях России учесть ее озабоченность относительно безопасности в связи с расширением НАТО на Восток и развертыванием дополнительных положений вооруженных сил в странах, вступивших в НАТО", - сказал Рубинский.

Что говорят на Западе?

Основной темой на переговорах президентов России и Франции станут предложенные Москвой гарантии безопасности и ответ на них Вашингтона и НАТО, говорили в Кремле. Россия, в частности, требовала не принимать в НАТО Украину и Грузию. Но этот вопрос не находится в компетенции президента Франции, рассказала в интервью агентству Bloomberg заместитель главы парижского фонда стратегических исследований Изабель Фалькон.

В случае неудачи переговоров Макрона и Путина и роста напряженности в ситуации вокруг Украины динамика [французских] президентских выборов рискует измениться, считает глава парижского офиса Европейского совета по международным отношениям Тара Варма. "Хотя внешняя политика обычно не является горячей темой в этих кампаниях, Россия является единственным исключением, - сказала Варма агентству Bloomberg. - Эти проблемы заставляют кровь кандидатов кипеть".

Макрон намерен добиться от Путина сокращения военного присутствия вблизи украинских границ, продолжения Россией переговоров по мирному урегулированию, а также предупредить его о последствиях любой формы агрессии, рассказал журналистам высокопоставленный чиновник Елисейского дворца, пишет Bloomberg.

Французский аналитик Франсуа Эйсбур в интервью "Медузе" (занесена минюстом России в реестр иностранных агентов) рассказал, что во Франции при обострении в политической или военной сферах используют выражение "забираться на кокосовую пальму", и нынешняя пальма гораздо выше той, на которую Москва забиралась весной прошлого года - при том, что на дипломатическом уровне, по мнению Эйсбура, Путин заведомо обречен на то, чтобы практически ничего не получить.

Еще одна важная особенность, по словам Эйсбура, - это то, что нынешняя ситуация, в отличие от кризисов холодной войны, создана намеренно, а нынешние риски вызваны осознанными политическими решениями, а не техническими проблемами.

Два неназванных источника, близких к французскому президенту, заявили в интервью агентству Рейтер, что одна из целей его визита - выиграть время и заморозить ситуацию на несколько месяцев, по крайней мере, до "супер-апреля" выборов в Европе - в Венгрии, Словении и, что особенно важно для Макрона, во Франции.

В апреле Францию и Макрона ожидают президентские выборы, а его шансы на победу выглядят спорно: согласно декабрьским рейтингам, 53% французов сомневались, что Макрон способен защищать внешнеполитические интересы страны.