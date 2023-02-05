Соединенные Штаты и Россия разошлись во мнении по поводу доклада Всемирной организации здравоохранения о гуманитарном кризисе в Украине. Москва заявила, что он политически мотивирован, а Вашингтон призвал к его скорейшему обновлению.
Доклад генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса был представлен исполнительному совету организации, в который входят как США, так и Россия.
Доклад документирует более 14 000 жертв среди гражданского населения, при этом 17,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, а 7,5 миллиона украинских беженцев вынуждены мигрировать по Европе.
В докладе ВОЗ отмечается, что из 471 нападения с применением тяжелого оружия на медицинские учреждения во всем мире 448 произошли в Украине.
Представитель США в ООН Наций Шеба Крокер призвала подготовить обновленный доклад, чтобы также задокументировать инциденты в Украине начиная с сентября.
«Атаки России... нанесли невероятный ущерб гражданскому населению и важнейшим объектам инфраструктуры в Украине», - сказала она на заседании совета, согласно заявлению ее офиса.
«... Эта бессмысленная смерть и разрушения жестоким образом сказываются на обеспечении доступа детей, пожилых людей и других уязвимых групп населения к жизненно важным медицинским услугам», - добавила Крокер.
Представитель России в совете ВОЗ назвал доклад политизированным и однобоким и расценил представленные там сведения об Украине как необоснованные обвинения.
Москва отрицает нападения на гражданских лиц в Украине с начала того, что она называет специальной военной операцией, приведшей к разрушению украинских городов, гибели тысяч бойцов и потрясению мировой экономики.
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