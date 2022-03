Кроме прочего, в докладе фиксируется рост объемов экспорта вооружений такими странами, как США и Франция. Старший научный сотрудник программы SIPRI по трансферу вооружений Питер Веземан комментирует основные выводы исследования такими словами: "За небольшим снижением объемов глобальных поставок оружия скрываются существенные различия между региональными тенденциями. С одной стороны, мы наблюдаем некоторые позитивные изменения, в том числе тот факт, что импорт оружия в Южную Америку достиг самого низкого уровня за последние 50 лет. Однако с другой — видим вызывающее беспокойство наращивание вооружений, к которому относится, в частности, увеличение или сохранение высоких темпов импорта оружия в такие регионы, как Европа, Восточная Азия, Океания и Ближний Восток".

Global arms trade falls slightly, but imports to Europe, East Asia and Oceania rise. New SIPRI data on international arms transfers out now.