В документе представлена мрачная картина будущего в сфере международной безопасности. Он показывает, как экологический кризис — изменение климата, нехватка ресурсов, исчезновение определенных видов растений и животных — взаимодействует с кризисом в области безопасности, связанным с вторжением России в Украину, и другими угрозами, такими как пандемия Covid-19.

"Смесь ядовита и разрушительна. А инстанции, в компетенции которых находить решения, просыпаются слишком медленно", — написала в предисловии к докладу бывший министр иностранных дел Швеции и комиссар ЕС по окружающей среде Маргот Вальстрем.



В Сомали, например, постоянная засуха и другие последствия изменения климата в сочетании с бедностью и слабым правительством способствуют укреплению деятельности исламистской радикальной группировки "Харакат аш-Шабаб", а в Центральной Америке влияние изменения климата на урожай зерновых в сочетании с насилием и коррупцией привело к увеличению миграции в США, говорится в докладе.

"Многие эксперты в области охраны окружающей среды утверждают, что сейчас мы находимся в критической точке: мы можем либо пустить экологический кризис на самотек, либо признать проблему сейчас и что-то предпринять для ее решения", — отметил в интервью информагентству dpa глава SIPRI Дэн Смит. "Плохая новость заключается в том, что этот чрезвычайно важный момент приходится на то время, когда международная политика находится в ужасном состоянии", — подчеркнул он.

World leaders are failing to prepare for a new era of complex and unpredictable risks to peace as environmental and security crises converge, according to SIPRI's new major report #EnvironmentOfPeace ➡️ https://t.co/VokSze8Fmm