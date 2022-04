Доклад: Россия - в пятерке стран с крупнейшими оборонными бюджетами

Соединенные Штаты остаются бессменным лидером рейтинга стран с максимальными расходами на оборону: в 2021 году, по данным SIPRI, расходы на вооружение в этой стране составили 801 миллиард долларов - на 1,4 процента меньше, чем в 2020 году.

За минувшее десятилетие США стали вкладывать гораздо больше средств на военные исследования и разработки: в период с 2012 по 2021 годы эта статья расходов выросла на 24 процента, при этом финансирование закупок вооружений за тот же период сократилось на 6,4 процента.

"Увеличение расходов на научные исследования и разработки за последнее десятилетие свидетельствует о том, что США уделяют больше внимания технологиям нового поколения, - говорит Александра Маркштайнер, научный сотрудник Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. - Правительство США неоднократно подчеркивало необходимость сохранения технологического превосходства американских вооруженных сил над стратегическими конкурентами".

World military expenditure reached an all-time high of $2.1 trillion in 2021, the seventh consecutive year that spending increased. New SIPRI data out now.