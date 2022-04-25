Доклад: Россия - в пятерке стран с крупнейшими оборонными бюджетами

США лидируют в списке SIPRI с большим отрывом

Соединенные Штаты остаются бессменным лидером рейтинга стран с максимальными расходами на оборону: в 2021 году, по данным SIPRI, расходы на вооружение в этой стране составили 801 миллиард долларов - на 1,4 процента меньше, чем в 2020 году.

За минувшее десятилетие США стали вкладывать гораздо больше средств на военные исследования и разработки: в период с 2012 по 2021 годы эта статья расходов выросла на 24 процента, при этом финансирование закупок вооружений за тот же период сократилось на 6,4 процента.

"Увеличение расходов на научные исследования и разработки за последнее десятилетие свидетельствует о том, что США уделяют больше внимания технологиям нового поколения, - говорит Александра Маркштайнер, научный сотрудник Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. - Правительство США неоднократно подчеркивало необходимость сохранения технологического превосходства американских вооруженных сил над стратегическими конкурентами".

World military expenditure reached an all-time high of $2.1 trillion in 2021, the seventh consecutive year that spending increased. New SIPRI data out now.

Press Release ➡️ https://t.co/9dsFAulApR

Fact Sheet ➡️ https://t.co/H1pigJJFqE#GDAMS2022 pic.twitter.com/elTIsvT87p

— SIPRI (@SIPRIorg) April 24, 2022

Военные расходы Китая растут 27 лет подряд



Второе место в рейтинге SIPRI стабильно занимает Китай, который непрерывно наращивает оборонный бюджет уже 27 лет подряд подряд. В 2021 году Пекин потратил на вооружение и модернизацию своей армии примерно 293 млрд долларов - на 4,7% больше, чем в 2020 году и на 72% больше, чем десять лет назад.

При этом, в отличие от других мировых лидеров рейтинга SIPRI, доля расходов на оборону по отношению к объему китайского ВВП не увеличилась, а, наоборот, снизилась на 0,1 процентных пункта - до 1,7% ВВП. Это объясняется тем, что ВВП Китая в 2020 году не только не сократился, а, напротив, вырос на 8,4%, подчеркивают авторы доклада.

Военный бюджет Китая на 2021 год стал первым годом 14-го по счету пятилетнего плана (FYP), рассчитанного до 2025 года. Одним из основных направлений в нем станет усиление военного и гражданского научно-технического сотрудничества в таких областях, как аэрокосмическая, морская и новые технологии.

Третью позицию в списке занимает Индия. В 2021 году военные расходы Дели увеличились на 0,9% и достигли 76,6 млрд долларов.

Военные расходы Великобритании, находящейся на четвертом месте в рейтинге SIPRI, в 2021 году составили 68,4 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 3%, а по сравнению с 2012-м - на 3,7%. Военное бремя Великобритании в прошлом году составило 2,2% от ВВП, что позволило стране выполнить свои обязательства по отношению к НАТО и тратить на оборону как минимум два процента своего ВВП.

Россия наращивала военный бюджет перед вторжением в Украину



Замыкает пятерку мировых лидеров по расходам на оборону Россия. В 2021 году страна потратила на оборону 65,9 млрд долларов - на 2,9% больше, чем годом ранее. Увеличение военных расходов в 2021 году проходило на фоне наращивания российских войск вдоль границы с Украиной, отмечается в докладе SIPRI.

"Рост военного бюджета в 2021 году произошел не в последнюю очередь благодаря высоким доходам от продажи нефти и газа. С 2016 по 2019 годы российские военные расходы сокращались в результате низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями, введенными ответ на аннексию Россией Крыма в 2014 году", - указывает Люси Беру-Сюдро, директор Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений.

В 2021 году правительство РФ пересмотрело статью бюджета "национальная оборона", на которую приходится около трех четвертей всех военных расходов страны и которая включает в себя финансирование оперативных расходов, а также закупок вооружений. Окончательная цифра составила 48,4 млрд долларов, что на 14% больше, чем было заложено в бюджете на конец 2020 года.

Военные расходы Украины резко возросли после аннексии Крыма



Военные расходы Украины резко возросли после аннексии Крыма Россией в 2014 году. В период с 2014 по 2021 год украинский военный бюджет вырос на 72%, а с 2012 года - на 142%. Эта тенденция роста прервалась в 2021 году, когда военные расходы Украины сократились на 8,5% и составили 5,9 миллиарда долларов (3,2% от ВВП).

Германия с общим военным бюджетом в 56 млрд долларов занимает в рейтинге SIPRI 7-е место: сумма составляет 1,3% от ВВП страны. По сравнению с 2020 годом военные расходы снизились на 1,4%. После российского вторжения в Украину правительство Германии заявило о намерении увеличить военные расходы в ближайшие годы.