Доклад ООН: российские силы в Украине пытают, калечат и насилуют пленных

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Женеве Имоджен Фоукс, в документе в подробностях рассказывается о пытках украинских военнопленных, а также беспощадных обстрелах и бомбардировках гражданского населения страны (особенно в Мариуполе).
Свидетельства доклада получены от сотен очевидцев — украинских военнопленных и дезертировавших российских солдат, которых следователям ООН удалось опросить в ходе десятка визитов в Украину.
Следователи ООН рассказали, что 16 раз приезжали в Украину и в ходе этих поездок опросили более 800 человек.
«Комиссия расследовала случаи изнасилования и другого сексуального насилия, совершаемого в отношении женщин при обстоятельствах, которые также приравниваются к пыткам. Комиссия обеспокоена продолжающимся применением оружия взрывного действия в населенных пунктах. Зачастую российские вооруженные силы не принимают практических мер предосторожности для проверки того, что попадающие под удар объекты не являются гражданскими», — заявила член комиссии, индийский юрист Вринда Гровер, представившая основные выводы отчета на пресс-конференции в Женеве
«Факты свидетельствуют о том, что российские власти нарушали международное законодательство в сфере прав человека и международное гуманитарное право и совершали соответствующие военные преступления», — заявил журналистам глава Комиссии ООН по расследованию (COI) Эрик Мозе.
«Необходимы дальнейшие расследования, чтобы определить, могут ли некоторые из выявленных ситуаций представлять собой преступления против человечности», - добавил он.
Систематические пытки
Авторы документа приходят к выводу, что в отношении заключенных широко распространены систематические пытки: их регулярно избивают, пытают электрошоком и даже наносят увечья.
«Комиссия расследовала дополнительные случаи пыток со стороны российских властей. В соответствии со своим нынешним мандатом она сосредоточила свое внимание на случаях пыток в 11 местах содержания под стражей, семи на подконтрольных России территориях в Украине и четырех в Российской Федерации. Жертвами являются мужчины и женщины. большинство составляют мужчины в возрасте от 21 до 58 лет», — сообщил Эрик Мозе.
Один из бывших заключенных рассказал следователям, что в какой-то момент боль стала настолько невыносимой, что он начал умолять своих истязателей о смерти.
Российские дезертиры, в свою очередь, подтверждают, что старшие офицеры отдают своим подчиненным распоряжения «работать жестко, жалости не проявлять».
В докладе зафиксированы случаи изнасилования и другого сексуального насилия, совершенного в отношении женщин при обстоятельствах, которые также приравниваются к пыткам.
В нем также подробно описаны случаи пыток сексуального характера и угрозы изнасилования в отношении военнопленных-мужчин.
Разграбление культурных ценностей
Следователи впервые подробно расследовали разграбление Россией украинских культурных ценностей и архивных документов.
Это касается, в частности, города Херсона, который был впервые оккупирован российскими войсками в марте 2022 года, а затем освобожден примерно восемь месяцев спустя.
В последние недели оккупации в октябре и ноябре 2022 года, как утверждают авторы доклада, российские власти передали в оккупированный Крым предметы культуры из Херсонского областного художественного музея и архивные документы из Государственного архива Херсонской области.
«По подсчетам сотрудников обоих учреждений, изъято более 10 тысяч предметов из музея и 70 процентов документов из главного здания Государственного архива», - говорится в сообщении ООН.
Бомбардировки и вывоз детей
В докладе подробно описаны и неизбирательные бомбардировки мирных жителей, больниц и культурных объектов, а также происходящие в оккупированных Россией городах пытки, изнасилования и убийства мирных украинцев.
Следователи, по их словам, также нашли дополнительные доказательства того, что украинских детей незаконно переправляли в районы, находящиеся под контролем России.
Приведены доказательства и других военных преступлений и преступлений против человечности, за которые виновные должны понести ответственность.