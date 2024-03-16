Доклад ООН: российские силы в Украине пытают, калечат и насилуют пленных

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Женеве Имоджен Фоукс, в документе в подробностях рассказывается о пытках украинских военнопленных, а также беспощадных обстрелах и бомбардировках гражданского населения страны (особенно в Мариуполе).

Свидетельства доклада получены от сотен очевидцев — украинских военнопленных и дезертировавших российских солдат, которых следователям ООН удалось опросить в ходе десятка визитов в Украину.

Следователи ООН рассказали, что 16 раз приезжали в Украину и в ходе этих поездок опросили более 800 человек.