“Задокументированная нами серия преступлений, совершенных российскими войсками, включает как незаконные нападения, так и умышленные убийства гражданских лиц”, - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.
Amnesty собирала доказательства и свидетельские показания в восьми городах Киевской области, включая печально известный поселок Буча.
После того, как российские войска отступили из Бучи в апреле, там было найдено множество трупов, лежащих на улицах. Некоторые были со связанными руками.
Глава Киевской области Александр Павлюк заявил, что в регионе обнаружено по меньшей мере 1235 тел мирных жителей.
В отчете Amnesty подробно описываются обстоятельства гибели жителя Бучи Евгения Петрашенко, 43-летнего менеджера по продажам, который был застрелен на своей кухне, пока его жена и дети прятались в подвале.
Российские военные позже позволили его жене Татьяне войти в квартиру, и она обнаружила там труп своего мужа.
“Евгений лежал мертвый на кухне. Он был ранен в спину, между легкими и печенью. Его тело оставалось в квартире до 10 марта, когда мы смогли похоронить его в неглубокой могиле во дворе”, - приводятся слова Татьяны в докладе.
В докладе отмечается, что ряд убийств в Буче был совершен из винтовок, состоящих на вооружении у отрядов спецназа российской армии. Так, сотрудники Amnesty International обнаружили на месте убийства бронебойные патроны 7N12 с черным наконечником 9x39 мм - это довольно редкий боеприпас, который обычно используют для стрельбы из винтовок "Вал" и "Винторез". Такие выдаются подразделениям спецназа российской армии и Росгваридии. В вооруженных силах Украины такими патронами и винтовками не пользуются.
В докладе также говорится, что Amnesty обнаружила документы конкретных подразделения российской армии, находившихся в Буче. Например, на месте были найдены учебные пособия, принадлежавшие водителю 104-го полка Воздушно-десантных войск.
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