Отмена в 2017 году гостевого абонирования для потребителей стран ЕС считается одной из самых популярных реформ. Клиенты могут без дополнительной платы использовать план национальных мобильных сетей в другой стране ЕС.
Еврокомиссия сообщила, что летом 2019 года по сравнению с летом 2016 года, когда роуминг был еще платным, использование мобильных данных в ЕС возросло в 17 раз.
Решение об отмене гостевой абонентской плате относится ко всем 27 странам-участницам ЕС, а также к Исландии, Лихтенштейну и Норвегии.
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