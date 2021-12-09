Отмена в 2017 году гостевого абонирования для потребителей стран ЕС считается одной из самых популярных реформ. Клиенты могут без дополнительной платы использовать план национальных мобильных сетей в другой стране ЕС.

Еврокомиссия сообщила, что летом 2019 года по сравнению с летом 2016 года, когда роуминг был еще платным, использование мобильных данных в ЕС возросло в 17 раз.

Решение об отмене гостевой абонентской плате относится ко всем 27 странам-участницам ЕС, а также к Исландии, Лихтенштейну и Норвегии.