ДНК обезьяньей оспы обнаружена в сперме нескольких заболевших

Фрагменты вируса оспы обезьян обнаружены в сперме нескольких пациентов в Италии, что вызывает вопросы касательно возможной передачи болезни половым путем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления исследователей из римского Института Спалланцани.
Итальянские ученые еще в начале июня выявили признаки обезьяньей оспы в сперме шести из семи пациентов, проходящих лечение в больнице при Институте Спалланцани. В одном из образцов биоматериала содержался вирус, способный заразить другого человека. Эти данные уже передали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Считается, что вирус обезьяньей оспы передается при телесном контакте с инфицированным человеком, куда реже — воздушно-капельным путем, но вовсе не через сперму или вагинальные жидкости. При этом многие случаи заражения, подтвержденные в последние недели, были выявлены у мужчин, которые занимаются сексом с другими мужчинами.
Франческо Вайя, генеральный директор Института Спалланцани, заявил Reuters, что полученные данные нельзя считать достаточными для выводов об изменившихся свойствах вируса и новых способах его передачи. "Однако наличие вируса в сперме — фактор, который существенно склоняет чашу весов в пользу гипотезы о том, что передача вируса половым путем возможна для этого вируса", — сказал он.
Руководитель группы британских исследователей Карлос Малукер де Мотес считает, что обнаружение вирусной ДНК в сперме необязательно означает возможность передачи вируса половым путем. Это неясно не только для обезьяньей оспы, но и для других вирусов.
Биолог Энрико Буччи из Университета Темпл в Филадельфии (США) также призывает не спешить с выводами. Он подчеркнул, что возможность передачи обезьяньей оспы половым путем "подозревается" и "очень вероятна", но подчеркнул, что необходимо провести дополнительные лабораторные исследования.
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