ДнепроГЭС "в критическом состоянии" после российских ударов

Всего в ночь на 1 июня в результате российского удара повреждения были нанесены двум ГЭС, двум ТЭС и другим объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой , Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях. Сообщалось об около 20 пострадавших.

Ночью тревога объявлялась почти на всей территории Украины. По данным Воздушных сил украинской армии, Россия выпустила по стране 53 ракеты различных типов и 47 ударных беспилотников. Из них удалось сбить 35 ракет и 46 дронов. Сообщалось, что во время атаки в воздух для возможных перехватов ракет в случае их попадания в польское воздушное пространство поднимались истребители в Польше. Удары наносились в том числе по западной Украине, недалеко от польской границы.