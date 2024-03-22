ДнепроГЭС серьёзно пострадала от российских ударов

Как заявил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире Украинской службы Радио Свобода, по Днепровской ГЭС было два прямых попадания. Второй энергоблок станции - ГЭС-2 - находится "в критическом состоянии" и неизвестно, сможет ли работать. "Мы теряем станцию", - сказал Сирота.

Он уточнил, что одна ракета попала в опору ГЭС-2, разрушены подкрановые балки. Разрушен также машинный зал и оборудование. Пострадала и ГЭС-1.

На станции после ракетных ударов начался пожар. На месте работают спасатели и энергетики. Ранее в Укргидроэнерго заявляли, что угрозы прорыва плотины нет.

В соцсетях публикуются фото и видео последствий удара.