Дмитрий Рогозин ранен при обстреле в Донецке

Как заверяет окружение Рогозина и Хоценко, угрозы их жизни нет. Сам Рогозин сказал российскому гостелеканалу RT, что ранен осколком в спину. По его словам, осколок прошел в сантиметре от позвоночника.

"Жить буду", - заверил Рогозин, который, по официальным сообщениям, возглавляет на Донбассе группу военных советников "Царские волки".

Издание "База" сообщает, что, по его данным, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

В результате этого обстрела, по пока не подтвержденным окончательно данным, есть и погибшие, ранения же получили несколько человек.

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По сообщениям с места событий, Рогозин и Хоценко были ранены в ресторане "Шеш-Беш", где Рогозин отмечал день рождения (ему в среду исполнилось 59 лет).

Помощник Дмитрия Рогозина сообщил Интерфаксу, что он госпитализирован. Рогозин и помощник говорят об обстреле гостиницы, где они жили, но не о ресторане.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина. Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar", - цитирует Интерфакс помощника Рогозина.

Пресс-секретарь Виталия Хоценко сказал журналистам, что угрозы жизни его шефа нет.

Издание "База" сообщает, что Рогозин был ранен именно при обстреле донецкого ресторана «Шеш-Беш», где он праздновал свой день рождения. По данным "Базы", один из погибших - охранник Виталия Хоценко.

Российские каналы публикуют фото и видео с места событий, на которых видлны зал ресторана с выбитыми окнами, разрушения во дворе и частично разрушенны снарядом второй этаж здания. Сверка этих кадров с рекламными фотографиями ресторана "Шеш-Беш" показывает, что это действительно он.

Ресторанно-гостиничный комплекс "Шеш-Беш" находится на южной окраине Донецка, примерно в 20 км от линии фронта.