aA
Бывший вице-премьер в правительстве России и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и председатель правительства самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко получили ранения в среду вечером при обстреле Донецка.
Dmitrijus Rogozinas
Dmitrijus Rogozinas
© Stopkadras

Как заверяет окружение Рогозина и Хоценко, угрозы их жизни нет. Сам Рогозин сказал российскому гостелеканалу RT, что ранен осколком в спину. По его словам, осколок прошел в сантиметре от позвоночника.

"Жить буду", - заверил Рогозин, который, по официальным сообщениям, возглавляет на Донбассе группу военных советников "Царские волки".

Статьи по теме:
Путин снял Рогозина с поста главы "Роскосмоса"
Рогозин: ограничение транзита в Калининград ставит под сомнение границу Литвы с Россией

Издание "База" сообщает, что, по его данным, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

В результате этого обстрела, по пока не подтвержденным окончательно данным, есть и погибшие, ранения же получили несколько человек.

Дмитрий Рогозин ранен при обстреле в Донецке
© Stopkadras

По сообщениям с места событий, Рогозин и Хоценко были ранены в ресторане "Шеш-Беш", где Рогозин отмечал день рождения (ему в среду исполнилось 59 лет).

Помощник Дмитрия Рогозина сообщил Интерфаксу, что он госпитализирован. Рогозин и помощник говорят об обстреле гостиницы, где они жили, но не о ресторане.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина. Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar", - цитирует Интерфакс помощника Рогозина.

Пресс-секретарь Виталия Хоценко сказал журналистам, что угрозы жизни его шефа нет.

Издание "База" сообщает, что Рогозин был ранен именно при обстреле донецкого ресторана «Шеш-Беш», где он праздновал свой день рождения. По данным "Базы", один из погибших - охранник Виталия Хоценко.

Российские каналы публикуют фото и видео с места событий, на которых видлны зал ресторана с выбитыми окнами, разрушения во дворе и частично разрушенны снарядом второй этаж здания. Сверка этих кадров с рекламными фотографиями ресторана "Шеш-Беш" показывает, что это действительно он.

Ресторанно-гостиничный комплекс "Шеш-Беш" находится на южной окраине Донецка, примерно в 20 км от линии фронта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Ситуация в литовских больницах катастрофическая, в Вильнюсе, возможно, отменят плановые операции

Литовские больницы штурмуют получившие травмы люди, а...

Эфир Delfi: конец забастовки, Зеленский в Конгрессе, интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом

Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом...

Мэр Вильнюса: забастовка водителей прекращается

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщает, что...

Опрос: симпатии избирателей на стороне социал-демократов и консерваторов

В декабрьском партийном рейтинге в Литве серьезных...

Arvydas Anušauskas

Опрос: самые популярные в Литве - президент Науседа и министр обороны Анушаускас

Жители страны наиболее благосклонно относятся к...