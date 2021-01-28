Для победы над новым видом Covid-19 нужно в шесть раз больше антител. Производители подстраивают вакцины

В отчете Moderna и Центра исследования вакцин Национального института здравоохранения США, который пока не прошел рецензирование, указано, что антитела, полученные после вакцины, нейтрализовали обе новые мутации вируса - британский B.1.1.7 и южноафриканский B.1.351. Однако для победы над B.1.351 потребовалось в шесть раз больше антител, чем для первоначального варианта вируса.

К похожим выводам пришел вирусолог Колумбийского университета Дэвид Хо, передавший научному журналу Nature на рецензирование свое исследование об эффективности вакцин против новых вариантов коронавируса. В исследовании указано, что серум 22 человек, получивших вакцины Moderna и Pfizer (обе основаны на технологии mRNA) оказался в шесть раз менее эффективным против B.1.351, а серум переболевших людей был от 11 до 33 раз менее эффективным против этого варианта коронавируса. Южноафриканские ученые ранее заявили, что антитела переболевших были от 6 до 200 раз менее эффективными против нового штамма.

Исследователь вакцин Школы медицины Маунт-Синай Флориан Краммер указал Science, что вакцины Moderna и Pfizer запускают выработку очень высокого уровня антител, что, вероятно, компенсирует спад эффективности. Кроме того, антитела это только одна часть иммунного ответа, ведь вакцины помогают вырабатывать и Т-клетки. Поэтому Краммер оптимистичен насчет способности этих вакцин защитить людей от новых мутаций коронавируса. Хотя это остается причиной для беспокойства относительно менее высокоэффективных вакцин.

В свою очередь, Moderna планирует начать клинические испытания третей дозы вакцины, специально подстроенной под особенности нового штамма B.1.351. Добровольцы могут получить третью дозу через полгода-год после первой прививки. Pfizer и Novavax сказали журналу Science, что также работают над адаптацией вакцин под новые штаммы коронавируса.

Ученые отмечают, что и в бразильском варианте коронавируса, и в южноафриканском за способность увиливать от антител отвечает одна и та же мутация - E484K. Не исключено, что сейчас ученые имеют дело с одной из худших мутаций коронавируса. Тем более что возможности вируса мутировать не бесконечны. Однако это также может значить, что коронавирус таит в себе ещё много сюрпризов, поэтому важно как можно скорее привить людей существующими вакцинами, отмечает вирусолог Дэвид Хо. “Иначе он продолжит накапливать мутации”.