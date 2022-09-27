Авария случилась на фоне эскалации российской агрессии против Украины, в преддверии начала отопительного сезона в Европе 1 октября и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря. Одновременно норвежские власти предупредили о возможных диверсиях на морских нефтегазодобывающих платформах.

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Об утечках газа из двух ниток "Северного потока" в районе острова Борнхольм сообщили вечером в понедельник власти Дании и Швеции. Поскольку подводные газопроводы ломаются крайне редко, одновременная авария на двух новых трубах сразу в трех местах вызвала сначала подозрение, а потом - и уверенность властей европейских стран в том, что это не случайность.

"Сегодня мы столкнулись с диверсией. Подробности пока неизвестны, но ясно, что была диверсия, что, возможно, означает новый шаг в эскалации войны в Украине", - сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий, открывая во вторник новый газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Данию.

Датская премьер-министр Метте Фредериксен высказалась в том же духе, но осторожнее.

"Ситуация чрезвычайно необычная. Целых три утечки, причем на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому очень трудно представить себе, что это совпадение", - сказала она.

Шведские и датские сейсмологи в понедельник зафиксировали мощные подводные взрывы в районах, где случилась утечка из "Северного потока", сообщило шведское общественное телевидение SVT.

Дроны над нефтяными вышками

Россия сокращала поставки газа в Европу с лета прошлого года, а после февральского вторжения в Украину Кремль перешел к открытой газовой войне. В сентябре "Газпром" выключил "Северный поток-1", и поставки упали до исторических минимумов. Европа обвиняет Россию в энергетической блокаде, а Владимир Путин отвечает, что сами виноваты, что ввели санкции и отказались сертифицировать "Северный поток-2".

Падение поставок из России Европа отчасти компенсировала закупками сжиженного природного газа в США и Катаре, а трубопроводный газ получает теперь в основном из Норвегии, которая потеснила Россию и впервые стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз.

Норвегия добывает газ и нефть на шельфе. В день таинственной аварии на обоих "Северных потоках" норвежское ведомство PSA, отвечающее за безопасность нефтегазовых промыслов, предупредило, что над морскими платформами замечены неопознанные летающие объекты.

"PSA призывает к повышенной бдительности всех владельцев платформ и операторов судов на территории континентального шельфа Норвегии. Неопознанные дроны/летательные аппараты несут повышенные риски", - предупредило PSA и назвало среди них опасность столкновения, возгорания и "предумышленного нападения".

Газовая война

Газ из поврежденных труб "Северного потока" будет утекать еще несколько дней, а то и целую неделю, сообщили датские власти. Пузыри на поверхности моря занимают площадь диаметром около 100 метров. Власти закрыли для судоходства зону в пять морских миль вокруг места аварии.

На объемах поставок российского газа в Европу это не скажется, поскольку "Северный поток-1" Россия выключила еще в сентябре, а "Северный поток-2" Германия так и не разрешила ввести в строй.

Однако теперь Европа потеряла не только крупнейший газопровод из России, на который до войны ставила как на главный источник газа на десятилетия, но и в целом надежду на поставки российского трубопроводного газа.

"Тревожные события вчерашнего дня с утечками из обоих "Северных потоков" подчеркивают неотложность укрепления энергетической безопасности Европы. Мы должны предпринять все усилия для того, чтобы лишить Россию возможности использовать энергоресурсы как инструмент давления", - сказала во вторник датский премьер Фредериксен.

ЕС переживает самый масштабный энергетический кризис за последние полвека. Он уже обошелся Европе более чем в полтриллиона евро, а зима еще даже не началась, отопительный сезон впереди.

Россия посадила Европу на голодный паек прошлой осенью, а к маю поставки российского газа сократились вдвое по сравнению с пиками трехлетней давности, до 250 млн кубометров в сутки. Сейчас они не превышают 80 млн.

Россия объясняет сокращение поставок техническими причинами и санкциями. "Газпром" говорит, что санкции мешают плановому ремонту турбин газокомпрессорных станций, поэтому поставки сокращаются. А валютные санкции привели к тому, что президент Владимир Путин обязал европейцев платить за газ через российский банк и транзитный счет в рублях. Всем, кто отказался, отключили газ.

Во вторник Кремль назвал аварию на подводных газопроводах "совершенно беспрецедентной ситуацией".

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, - цитируют российские агентства пресс-секретаря Дмитрия Пескова. - Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями".