За счет многомиллиардных дотаций Евросоюза повсюду в Польше прокладываются новые дороги, строятся и модернизируются больницы и школы. Но впредь многие из таких проектов могут превратиться в долгострой. Дело в том, что некоторым регионам Польши грозит лишение средств из фонда REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).

Фонд призван помочь государствам ЕС справиться с последствиями пандемии коронавируса, а деньги из него могут быть направлены для пополнения финансирования проектов из предыдущего бюджетного периода 2014-2020 годов.

Почти треть поляков живут на территории, провозглашенной "свободной от ЛГБТ"

В случае Польши Еврокомиссия теперь хочет поставить дальнейшее выделение средств в зависимость от выполнения условия: законодательные собрания регионов страны, которые приняли заявления, постановления или резолюции, дискриминирующие представителей ЛГБТ-сообщества, должны их отменить.

В 2019 и 2020 годах пять региональных парламентов на юге и востоке Польши, где широкой поддержкой пользуется правящая в стране национально-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS), одобрили ряд документов, направленных на борьбу с так называемой "идеологией ЛГБТ". Таковая при этом рассматривается как угроза для традиционной модели польской семьи.

Подобные постановления были приняты более чем в 90 городах и поветах (районах) Польши. Это означает, что, по данным неправительственной организации Hass-Atlas ("Aтлас ненависти"), почти треть поляков сегодня проживают на территориях, провозглашенных "зонами, свободными от ЛГБТ".

Предупреждения из Брюсселя

Брюссель уже несколько раз призывал Польшу отменить дискриминационные меры. 15 июля 2021 года Еврокомиссия в связи с появлением "зон, свободных от ЛГБТ" открыла в отношении Варшавы дисциплинарную процедуру из-за нарушения государством-членом основополагающих договоров ЕС, а также потребовала от польских властей дать объяснения на сей счет до середины сентября.

3 сентября, накануне истечения срока, те польские региональные парламенты, что приняли постановления, декларации или резолюции, ущемляющие ЛГБТ-сообщество, получили письма от Еврокомиссии, в которых подчеркивается большое значение затребованного объяснения для распределения средств из бюджета ЕС.

В письме, опубликованном Hass-Atlas, отмечается: "Действия ваших региональных властей, которые приняли декларации, резолюции или постановления, описывающие ЛГБТ-сообщество как "идеологию" и объявляющие ваши районы недружественными для ЛГБТ, ставят под сомнение вашу способность обеспечить соблюдение принципа недопустимости дискриминации. Оно является предпосылкой для использования европейских фондов поддержки экономического развития". Поэтому, как сказано в письме, ЕС приостанавливает в соответствующих регионах работу над проектами в рамках REACT-EU.

PiS: Нет повода для изменений

Упорство в отстаивании политики, направленной против ЛГБТ, нанесет тяжелый финансовый удар по Малой Польше — области на юге и юго-востоке страны со столицей в Кракове. Из-за угрозы потери европейских денег либеральная оппозиция в местном законодательном собрании еще в августе 2021 года безуспешно пыталась отменить анти-ЛГБТ резолюцию, принятую в 2019 году.

Но даже вышеупомянутое письмо из Еврокомиссии не подействовало на правящую в стране партию "Закон и справедливость". Ян Дуда, отец президента Польши Анджея Дуды и одновременно председатель регионального парламента в Кракове, не видит причин для изменения мер, нацеленных против ЛГБТ. "Почему мы должны отзывать резолюцию, в которой мы констатировали, что не хотим, чтобы такие круги оказывали давление и насилие?", — задал Дуда-старший риторический вопрос в интервью каналу TVN.

По его мнению, следовало бы сделать более точный перевод, чтобы идея таких резолюций стала "более понятной" для ЕС. В частности, противоречивый термин "идеология ЛГБТ" можно было бы заменить другим, например, "идеология культурного гендерного равенства". При этом Ян Дуда называет эту идеологию "неомарксистской" и подчеркивает, что Малая Польша обязательно должна получить средства от ЕС.

"Фатальные последствия" политики польских властей

Сам термин "анти-ЛГБТ резолюции" в целом несправедлив, сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер во вторник, 7 сентября. По сути, принятые меры — это, по его словам, не что иное, как "поддержка семейных ценностей". Мюллер также дистанцировался от обращенного к Варшаве требования ЕС высказать позицию в отношении деклараций, резолюций или заявлений, принятых в польских регионах и дискриминирующих ЛГБТ. Возможная отмена таких документов, по его выражению, зависит не от Варшавы, а от местных органов власти.

Между тем польский ЛГБТ-активист Бартош Сташевски написал в Тwitter о "фатальных последствиях" анти-ЛГБТ политики для Малопольского воеводства. Депутаты, по его словам, действовали, зная, что "исключают регион из (числа получателей. — Ред.) фондов ЕС". Сташевски проинформировал прокуратуру об этом, как он выразился, "преступлении", совершенном парламентариями.

Ранее он уже упоминал проекты, которые из-за дискриминационных мер против ЛГБТ-сообщества лишились финансирования норвежского фонда EEA and Norway Grants. Сташевски обнародовал документы, свидетельствующие о том, что этот фонд намного раньше, чем ЕС, предупреждал власти Польши о негативных последствиях и отказал в поддержке различных проектов на миллионы евро.

Варшава не хочет сдавать позиции

Однако на данный момент на кону гораздо большие суммы, а именно 57 миллиардов евро из фонда реконструкции ЕС, предназначенные Польше. Эти средства также, вероятно, будут урезаны, если Варшава продолжит отстаивать свою реформу судебной системы, вызвавшую негативную реакцию в Брюсселе. 7 сентября Еврокомиссия обратилась в Европейский суд в Люксембурге с требованием о наложении штрафа на Польшу, поскольку ее власти — несмотря на распоряжение высшей судебной инстанции ЕС — так и не остановили работу дисциплинарной палаты Верховного суда страны.

Палата, в которой большинство судей лояльны правящей PiS, является одним из элементов продвигаемой партией судебной реформы, которой очень недовольны в ЕС. Наложение денежных штрафов — за декларации, резолюции и постановления, нацеленные против ЛГБТ, а также за нарушение законодательства ЕС — было бы самым сильным ударом со стороны Брюсселя в его давнем споре с Варшавой о соблюдении принципа верховенстве закона и прав человека в Польше.

Но и в вопросе судебной реформы, как и в конфликте вокруг дискриминации ЛГБТ-сообщества, PiS также демонстрирует непреклонность. Официальный представитель польского правительства Мюллер указал на пресс-конференции, что "вопросы организации судебной системы не могут силой навязываться Еврокомиссией", и объявил о дальнейших изменениях в судебной системе страны.