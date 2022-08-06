По словам Покальчук, она и руководство организации "разошлись ценностно". Украинский филиал Amnesty International ранее заявил, что не принимал участия в подготовке доклада.
"Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что же тут такого – осудить армию защитников ", – написала Оксана Покальчук в фейсбуке.
В докладе AI, опубликованном 4 августа, говорится, что украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию "аморальной выборкой", с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.
Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" Amnesty International и "не изменит фактов".
"Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, которые проводились в соответствии с теми же строгими стандартами и процедурами должной осмотрительности, что и вся работа Amnesty International", – прокомментировала Калламар.
По данным журналистки Татьяны Козыревой, после публикации доклада Amnesty International лишилась аккредитации ВСУ.
Доклад активно освещали российские СМИ, хотя о других отчётах Amnesty International, касающихся войны в Украине, они не сообщали. Работу правозащитников также комментировал и МИД России, в том числе Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия неоднократно заявляла, что ВСУ используют гражданское население в качестве "живого щита".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалист об оспе обезьян: было бы разумно вакцинировать только одну группу людей
После выявления первого случая оспы обезьян в Литве...
В Литве для владельцев старых автомобилей готовятся новые требования: убирать с дорог будут не налогами
Автомобили, соответствующие стандарту выбросов Евро-4,...
Екатерина Шульман: никакого массового запроса на войну до ее начала в России не было "Рабочая гипотеза: в одиночестве у него укоренилась идея изменить сложившийся миропорядок"
Хотели ли русские войны? Почему большинство...
Эксперт по энергетике Михаил Гончар: Европе надо готовиться к зиме
Европа готовится к вероятному перекрытию газового...
Вильнюс залило сильным дождем: ливни обрушатся и на другие регионы
В субботу днем прогнозы синоптиков сбылись –...