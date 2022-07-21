"По последним оценкам разведывательного сообщества США, около 15 тысяч [российских военных] убиты и, возможно, в три раза больше ранены. Так что потери довольно значительны. И украинцы тоже пострадали — возможно, чуть меньше. Но это тоже значительные потери", — сказал Бернс.
Директор ЦРУ также прокомментировал предположения об ухудшении здоровья Владимира Путина. "Ходит много слухов о здоровье президента Путина. Насколько мы можем судить, он слишком здоров", — сказал Бернс. Он добавил, что это неофициальная оценка разведки США.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес еще в конце апреля заявил, что в Украине погибли 15 тысяч российских военнослужащих. Британская военная разведка давала примерно такую же оценку в конце мая.
В середине июля начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что 50 тысяч российских солдат либо погибли, либо получили ранения за почти пять месяцев боев в Украине.
"Медиазона" и "Би-би-си" на основе открытых данных к 15 июля подтвердили, что в Украине погибли 4760 российских военных.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины на 20 июля, с начала войны погибли почти 39 тысяч российских военных.
Минобороны РФ за весь период военных действий лишь дважды сообщало о потерях российской армии. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых.
В войне России против Украины США и Великобритания поддерживают Украину. Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Aukštai užkelta kartelė: Lietuvos paukštininkystės ūkiai žengia koja kojon su pasaulinėmis tendencijomis Ekskursija po paukščių fermą
TOP новостей
Экономист о грядущей зиме: в крайнем случае это будет как в 2007/2008 г.
Экономист Раймондас Куодис заговорил об...
Спецэфир Delfi: Тихон Дзядко о возвращении "Дождя", Саулюс Чаплинскас о скачке коронавируса
Уровень заболеваемости коронавирусом растет во всей...
Премьер Литвы: снижение НДС на продукты питания люди не заметят
Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что...
Цены удивили: питание в детских садах одного из крупных городов подорожает на треть
С сентября клайпедчане будут платить за питание детей в...