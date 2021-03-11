Дипломатический скандал между Минском и Варшавой, продолжающийся уже несколько дней, набирает обороты. В четверг, 11 марта, в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Об этом сообщила пресс-службабелорусского внешнеполитического ведомства.
Как отмечается в сообщении, "в связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси", Минск решил выслать из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно. Обоим дипломатам предложено покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов.
Из-за "проклятых солдат"
Начало конфликту положил Минск, когда 9 марта объявил о высылке консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка. Дипломатический работник 28 февраля принял участие в неофициальном мероприятии , посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны. "Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", - заявили тогда в МИД Беларуси.
В ответ Варшава на следующий день объявила о высылке дипломата посольства Беларуси.
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