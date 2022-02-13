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Присутствие сотрудников дипмиссий Евросоюза в Украине и рекомендации по поездкам будут корректироваться с учетом ситуации в сфере безопасности, заявил глава европейской дипломатии.
Дипломатические представительства ЕС в Киеве продолжат работу
© DELFI / Karolina Pansevič

Дипломатические представительства Евросоюза в Украине не будут закрыты, заявил в субботу, 12 февраля, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Дипломатические представительства ЕС и его государств-членов "остаются в Киеве и продолжат свою работу по оказанию поддержки гражданам ЕС и в сотрудничестве с властями Украины", написал Боррель в Twitter.

В сообщении отмечается, что присутствие персонала дипмиссии ЕС в Украине и рекомендации по поездкам будут "корректироваться с учетом ситуации в сфере безопасности".

Представительства ФРГ в Украине сокращают штат

В тот же день стало известно, что власти Германии призвали немецких граждан уехать из Украины. МИД ФРГ сообщил, что штат германских представительств в Украине сокращается.

Накануне, 10 февраля, президент США Джо Байден призвал американцев, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну из-за угрозы войны с Россией, после чего аналогичные заявления сделали Австралия, Великобритания, Норвегия, Канада, Латвия, Эстония, Нидерланды, Черногория, Япония и Южная Корея.

Ранее, 9 февраля, глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что сомневается в возможности вторжения России в Украину. По его словам, Москва давит на Киев, поскольку хочет участвовать в переговорах по безопасности в Европе.

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Deutsche Welle
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