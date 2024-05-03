Дипломат РФ вызван в МИД ФРГ из-за взлома сервера правящей партии

Временный поверенный в делах посольства РФ в ФРГ был вызван в МИД ФРГ в связи с хакерской атакой на сервер электронной почты правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), произошедшей в январе 2023 года. Об этом сообщил в пятницу, 3 мая, представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

По его словам, инцидент с хакерской атакой показывает, "что российская угроза для безопасности и мира в Европе реальна и что она огромна".

Как заявила ранее в этот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, находясь в Австралии, в Германии был завершен анализ источника той хакерской атаки и власти страны пришли к выводу, что за ней стоит связанная с российской военной разведкой хакерская группировка APT28.

Взлом сервера СДПГ