По данным издания, инициатива включена в пакет законопроектов под общим названием "Защита демократии". Инициатива Еврокомиссии предполагает, что страны ЕС создадут национальные реестры, в которые будут вноситься сведения об иностранном финансировании НКО, бизнес-ассоциаций, PR-агентств и частных вещательных компаний.

Как заявила журналистам вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова, информация о направляемых из-за пределов Евросоюза средствах, предназначенных для влияния на общественное мнение, должна быть публична. Идея ЕК заключается в том, чтобы выяснить, влияют ли авторитарные правительства (например, России, Китая и стран Ближнего Востока) на принятие выгодных им политических решений в Европе.

"Глядя на действия Кремля и других субъектов из третьих стран, нам нельзя быть наивными. Пришло время разоблачить тайное иностранное влияние и сомнительное финансирование", — подчеркивает Йоурова.

О подготовке такого закона первыми в марте этого года сообщило Politico. По данным издания, обязательство раскрывать сведения об иностранном финансировании также планировалось наложить на академические учреждения и консалтинговые компании. Вероятность того, что закон затронет физических лиц, как это происходит с "иноагентами" в России, журналисты оценивали как крайне низкую.

Планы Еврокомиссии предсказуемо вызвали критику со стороны НПО. Некоторые упрекают в непоследовательности представителей европейских властей, которые неоднократно критиковали закон об "иноагентах" в России и не принятый после массовых митингов похожий законопроект в Грузии. Также общественники опасаются, что вступление в силу (пусть пока и очень мягкого в сравнении с российским) европейского закона может быть использовано лидерами, стремящимися к авторитаризму, против своих внутриполитических и идеологических оппонентов. В первую очередь, речь идет о венгерском премьер-министре Викторе Орбане.