20-летняя девушка из обычной религиозной фермерской семьи, имя которой Би-би-си не называет по просьбе ее родственников, разошлась со своим мужем в 2020 году и вернулась жить к родителям.

Спустя год муж обвинил ее в измене. В 2022 году суд города Кости в суданском штате Белый Нил приговорил ее к забиванию камнями.

Законы Судана предполагают применение смертной казни за некоторые из деяний, которые в шариате описываются как "хадд" — их в Коране перечислил пророк Мухаммед. В числе наказаний за такие преступления, как прелюбодеяние и воровство, могут назначаться забивание камнями до смерти, повешение, а также ампутация конечностей и порка.

Правозащитники, которые занимаются делом 20-летней девушки, считают, что суд над ней не был справедливым, и она и должна быть отпущена на свободу.

Один из правительственных чиновников согласился, что подобный приговор "это чушь", но добавил: "У нас нет министра, который мог бы вмешаться и потребовать ее освобождения". После прихода к власти военных в правительстве Судана не назначены многие чиновники, в том числе министр юстиции.

Сулайма Исхак, возглавляющая отдел по борьбе с насилием в отношении женщин в Министерстве социального развития Судана, рассказала Би-би-си, что она пыталась объяснить чиновникам в столице страны Хартуме, что суд над девушкой был незаконным. Однако в правительстве нет соответствующих министров, поэтому делать это очень сложно.

Правозащитные организации утверждают, что приговоренная девушка не имела доступа к адвокату во время содержания под стражей и не знала о предъявленных ей обвинениях. Девушка уже несколько месяцев находится в женской тюрьме штата Белый Нил и сейчас ожидает решения по апелляции на приговор.

"У нас есть основания полагать, что полиция незаконно заставила ее подписать признание", — говорит Моссаад Мохамед Али, исполнительный директор Африканского центра исследований справедливости и мира (ACJPS).

Адвокат приговоренной девушки Интисар Абдала в разговоре с Би-би-си выразила надежду, что после апелляции суд "поступит правильно" и отпустит ее подопечную. Абдала — единственный человек, которому разрешили посетить девушку в тюрьме. "Физически с ней все нормально, но она, конечно же, очень встревожена", — говорит она.

Адвокат добавила, что приговоренная девушка — из простой деревенской семьи фермеров, очень традиционной и религиозной, и что родители девушку не бросили.

Опять полиция нравов



По словам правозащитников, правительство Судана обещало отменить смертную казнь через забивание камнями еще в 2015 году, однако это обещание так и не выполнило. "Даже самые консервативные политики выступают против забивания камнями, но в нашей стране любые изменения идут очень медленно, и они еще должны дойти до судов. А в результате страдают женщины", — возмущается Сулайма Исхак.

Хала Аль-Кариб, региональный директор Стратегической инициативы для женщин Африканского Рога (Siha), заявила, что суданские законы о прелюбодеянии применяются к женщинам несоразмерно с мужчинами.

Последний смертный приговор по обвинению в супружеской неверности был вынесен в Судане в 2012 году. Тогда молодая женщина Интисар Эль-Шериф Абдалла была приговорена к забиванию камнями, но ее удалось освободить вместе с четырехмесячным ребенком, благодаря усилиям Siha и правозащитной организации Amnesty International.

"У правозащитных и феминистских групп в Судане очень мало ресурсов, так что вполне могли быть и сотни других случаев, о которых просто никто не знал", — сетует Хала Аль-Кариб.

Переходное правительство Судана, пришедшее к власти в 2019 году в результате восстания против президента Омара аль-Башира, отменило закон об "общественном порядке", который регулировал поведение и одежду женщин в общественных местах.

Однако суданский журналист Зейнаб Мохаммед Салих сообщила, что "полиция нравов", которая раньше патрулировала улицы и обеспечивала соблюдение этого закона, вернулась после военного переворота год назад.

Сообщают также, что ныне правящая хунта вновь наняла на работу сторонников Башира.

"Мы надеялись, что переходное правительство Судана поменяет правовую базу страны, поскольку здесь открыто криминализируют девушек и женщин и способствуют их подчиненному положению и неравенству. Но мы были наивны", — признает Аль-Кариб.

"Мир должен сказать свое слово"



Правозащитники напоминают, что смертная казнь через забивание камнями прямо противоречит Конвенции ООН против пыток, к которой в 2021 году присоединился Судан. "В соответствии с Конвенцией, пытка определяется как причинение человеку умышленных и сильных страданий, — объясняет Моссаад Мохамед Али из ACJPS. — Забивание камнями — одна из худших форм пыток".

Адвокат девушки из Кости говорит: "Мы ждем решения апелляционного суда, но никто не может сказать, когда оно будет. Мы можем только ждать".

По словам Халы Аль-Кариб, в спасении девушки может помочь международное давление на власти Судана. "Мы беспокоимся, что апелляционный суд вынесет решение не в пользу этой девушки. Нам удавалось спасать женщин от этих законов, когда международное сообщество говорило свое слово и усиливало давление на суданское правительство. Это должно произойти и сейчас", — уверена Аль-Кариб.

Би-би-си обратилась в уголовный суд Кости за комментарием, но не получила ответа.

Запросить официальный ответ у министра юстиции не представлялось возможным, так как должность никем не занята.

Представитель посольства Судана в Лондоне сказал: "Мы полностью осведомлены об этом деле, и, насколько нам известно, это не окончательное решение суда. Мы связались с органами правосудия Судана по этому поводу и ждем их ответа".