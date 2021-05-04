С появлением новых вариантов коронавируса ковидом все чаще заболевают дети — иногда в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями. Особенно быстро среди детей и подростков распространяется британский вариант мутировавшего коронавируса B.1.1.7. По данным немецкого Института имени Роберта Коха, в последнее время заболеваемость среди немецкой молодежи увеличилась вдвое — это стало заметно после того, как в детских садах и школах стали проводиться регулярные тесты.

Инфицированные коронавирусом дети, конечно же, могут заразить своих сверстников и родителей, но до недавнего времени тяжелое течение болезни среди детей встречалось все же редко. В последние несколько месяцев число тяжелых случаев увеличивается и все больше детей и подростков попадают в отделения интенсивной терапии.

В категориях "очередников" на вакцинацию в большинстве стран дети и подростки даже не упоминаются. Их, по всей видимости, вакцинируют последними. А пока что этот вопрос даже не стоит — ведь существующими вакцинами от коронавируса детей до сих пор прививать нельзя.

Последствия ковида у детей и подростков

Начиная с весны прошлого года, детям и подросткам стали диагностировать новое заболевание: синдром мультисистемного воспаления — воспалительный процесс, поражающий сразу несколько систем организма.

Эта болезнь встречается достаточно редко, примерно у одного из 1000 детей спустя четыре-шесть недель после перенесенного (в том числе, бессимптомно) ковида. Начинается она внезапно и сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком.

Более чем у 90% детей, госпитализированных с синдромом мультисистемного воспаления, были затронуты, как минимум, четыре системы органов, а 58% понадобилось лечение в отделении интенсивной терапии.

Новое заболевание после ковида — кто подвержен риску?

Синдром мультисистемного воспаления чаще проявляется у мальчиков — девочки подвержены ему реже. У детей до четырех лет течение болезни, как правило, не тяжелое, но и в этой возрастной группе есть случаи, когда маленьких пациентов приходилось помещать в отделение интенсивной терапии. Риск осложнений с возрастом увеличивается, наиболее ему подвержены дети от семи до десяти лет.

Общий уровень летальности от заболевания составляет около 1,4%, хотя с возрастом доля смертельных случаев увеличивается: в группе 15-17 летних подростков она достигает 2,6%, а среди 18-20-летних — 10,9%.

Болезнь как следствие заражения коронавирусом

В первую волну пандемии диагностированных случаев синдрома мультисистемного воспаления почти не было. Сообщения о нем впервые появились в мае 2020 года. На сегодняшний день Немецким обществом педиатрических инфекционных заболеваний зарегистрированы 245 случаев этого заболевания у детей и подростков, у семи из них — с осложнениями, в основном, на сердце.

Некоторые клинические проявления синдрома мультисистемного воспаления схожи с симптомами при синдроме Кавасаки — еще одного редкого заболевания, которое также может возникать после перенесенных ранее безобидных инфекций. Но синдром Кавасаки диагностируют в основном у младенцев и детей до пяти лет. Есть и другие отличия, позволяющие врачам считать синдром мультисистемного воспаления отдельным заболеванием.

В США, пострадавших от пандемии коронавируса больше других стран, синдром мультисистемного воспаления в течение 10 месяцев был зарегистрирован у более чем двух тысяч детей и подростков. Но реальное число может быть и выше, поскольку нередко симптомы этого заболевания можно спутать с клиническими проявлениями других болезней.

В Бразилии, где число заразившихся коронавирусом также чрезвычайно велико, количество детей с синдромом мультисистемного воспаления по сей день остается неизвестным: по данным министерства здравоохранения, с февраля 2020 года по 15 марта 2021 года от последствий ковида в Бразилии умерли минимум 852 ребенка в возрасте до девяти лет, в том числе, 518 младенцев. Реальные цифры, по данным экспертов, могут быть вдвое выше.

Чем вызван синдром мультисистемного воспаления и как его лечить

Тот факт, что синдром мультисистемного воспаления — это последствие заражения SARS-CoV-2, на сегодняшний день не вызывает сомнений. При этом заболевание вызывается не самим коронавирусом. Поскольку оно возникает спустя в среднем 27 дней после появления первых симптомов ковида (в тех случаях, когда они есть), ученые предполагают, что синдром возникает в результате отсроченной чрезмерной иммунной реакции на заражение коронавирусом.

Примечательно также, что начало заболевания часто совпадает со временем выработки иммунной системой максимального количества антител, и что у детей и подростков уровень нейтрализующих антител к рецептор-связывающему домену (RBD) коронавируса особенно высок.

На сегодняшний день врачи научились распознавать и лечить это заболевание. Терапия направлена на замедление гиперреакции иммунной системы. При лечении, как правило, применяются инъекции кортизона и иммуноглобулина.

Дополнительно пациентам, как и при синдроме Кавасаки, назначаются таблетки аспирина, цель которых — предотвратить осложнения на сердце. Стоит отметить, что прием аспирина проводится в рамках клинических испытаний, официально его эффективность в данных случаях пока не доказана. При своевременном лечении мультисистемный воспалительный синдром в большинстве случаев проходит через неделю.

Детей и подростков тоже нужно вакцинировать от ковида

Учитывая быстрые темпы распространения коронавируса среди детей и подростков, вполне вероятно допустить, что у некоторых из них впоследствии разовьется синдром мультисистемного воспаления. Однако пока что вакцинами от коронавируса нельзя прививать детей. Но даже если допустить, что вакцинация среди детей и подростков была бы разрешена, очередь до них, в соответствии с существующей во многих странах иерархией, дошла бы лишь спустя много месяцев.

На данный момент применение вакцин от коронавируса условно одобрено для возрастной группы старше 16 лет. Разработчики вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna уже проверяют эффективность и безопасность своих препаратов в группах от 6 месяцев до 11 лет и от 12 до 17 лет. Аналогичные испытания намерены провести также AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Недавно компания BioNTech заявила, что если испытания вакцины среди детей и подростков завершатся успешно, препарат для самых маленьких может появиться в начале 2022 года. Moderna намерена сообщить о первых результатах испытаний до начала лета.

А пока единственным средством защиты детей и подростков от коронавируса, помимо ставших уже традиционными защитных масок и соблюдения социального дистанцирования, остаются регулярные экспресс-тесты или закрытие, по мере необходимости, детских садов и школ.