Детеныш карликового бегемота стал интернет-сенсацией и главным любимцем бангкокского зоопарка

Все детеныши очаровательны, будь то щенок, обезьянка или даже акула, но когда речь заходит об огромных млекопитающих, таких как слоны или бегемоты, уровень милоты зашкаливает.

Му Денг родилась 10 июля и уже выросла настолько, что может жить в вольере, открытом для публики, но ее смотрители заботятся о том, чтобы за ней можно было присматривать и когда ее не видно.

Видео с маленьким бегемотом набирает миллионы просмотров, а количество посетителей зоопарка благодаря Му Денгу, согласно статистике, увеличилось на треть.

„Туристов привлекает ее естественная миловидность, ее поведение“, - говорит директор зоопарка Наронгвит Чоудчой в беседе с CNN.