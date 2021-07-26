Десятки мигрантов и беженцев спасены у берегов Франции

Военно-морские силы Франции спасли 80 мигрантов и беженцев (42 мужчины, 18 женщин, включая одну беременную, и 20 детей) в проливе Па-де-Кале после неудачных попыток добраться до Великобритании на двух лодках. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили в морской префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря.
По ее данным, в спасении принимал участие патрульный катер. Он взял на борт сначала 35 человек, а позднее - еще 45. Все они были доставлены во французский порт Кале, где около 13.15 по местному времени (14.15 мск) их взяли под охрану подразделение ведомственной пожарно-спасательной службы и пограничная полиция.
В префектуре Франции предостерегают от незаконных попыток пересечь Ла-Манш
Все спасенные живы и здоровы благодаря оперативным действиям профильных служб, указали в префектуре. Там предостерегли мигрантов и беженцев, планирующих пересечение Ла-Манша, напомнив об оживленном судоходстве и сложными погодными условиями в этом районе.
Ранее на пляже в Дане были обнаружены 52 мигранта, которые вернулись на берег после того, как у их лодки возникли проблемы с мотором.
Число стремящихся попасть в Великобританию через пролив возросло
За последние два года резко возросло число попыток незаконно переплыть Ла-Манш из Франции в сторону Великобритании, отметило агентство AFP. В 2020 году более 9500 человек пересекли или пытались пересечь британскую границу на этом направлении - в четыре раза больше, чем в 2019 году. Шесть человек погибли, еще трое были объявлены пропавшими без вести.
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