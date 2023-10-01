"Дестабилизирующий шаг". США призвали Сербию отвести войска от границы с Косово

После этого правительство Косово продемонстрировало большой арсенал оружия и техники, найденного на месте инцидента, и обвинило правительство Сербии в поддержке боевиков.

Затем около 30 вооруженных людей, которые начали бой с полицией, вошли на территорию соседнего Баньского монастыря. Косовские правоохранительные органы провели силовую операцию, в результате которой погибли по меньшей мере трое из нападавших-этнических сербов.

Инцидент начался, когда косовские полицейские обнаружили два грузовика без номерных знаков, которые блокировали въезд на мост через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую части города. В результате возникшей перестрелки один полицейский был убит и двое ранены.

При этом Кирби также выразил озабоченность в связи с перестрелкой, произошедшей в минувшее воскресенье в одном из районов на севере Косово, где преобладает сербское население.

В пятницу координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Сербия отправила к границе танки и артиллерию. Он назвал такой шаг "крайне дестабилизирующим".

В пятницу ответственность за перестрелку с полицейскими взял на себя Милан Радойчич — вице-президент "Сербского списка", главной политической партии косовских сербов. Заявив об этом, он подал в отставку.

Комментируя инцидент в монастыре, Джон Кирби отметил, что ситуация вызывает озабоченность.

"Не похоже, чтобы все это организовала какая-то случайная группа людей", — сказал Кирби о захвативших монастырь.

"Мы призываем Сербию отвести свои силы от границы", — добавил он.

Почему в Косово снова вспыхнуло насилие?



Кирби отметил, что Сербия отправила войска к границе с Косово в течение этой недели и цель таких действий еще не ясна.

Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Сербии Александру Вучичу и призвал его к "немедленной деэскалации и возвращению к диалогу".

Кирби также сообщил, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан разговаривал с премьер-министром Косово Альбином Курти.