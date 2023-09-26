Дерипаска о войне в Украине: "Почему бы не остановить это с обеих сторон — не вижу, чтобы кто-то достиг заявленной цели"

Основатель «Русала» стал одним из немногих российских бизнесменов, выступивших — хоть и осторожно — против войны в Украине. По данным FT, из-за критических высказываний Дерипаски он лишился части своих активов в Сочи.

Комментировать это бизнесмен не стал, однако о войне в интервью говорил очень сдержанно.

«Я не понимаю, почему бы не остановить это с обеих сторон, — заявил Дерипаска. — Я не вижу, чтобы кто-то достиг заявленной цели».

«Вы передадите [Украине истребители] F-16, F-35? Вы знаете, единственная цель, которая будет достигнута, — это больше страданий, больше потерянных жизней и больше раненых», — сказал миллиардер.

Украина ранее отвергала подобные призывы переговорам, указывая, что таким образом Россия сможет оставить себе захваченные земли. Но продолжение боевых действий, считает Дерипаска, будет означать «еще 50 тысяч убитых с обеих сторон [и], возможно, 150 тысяч раненых» к следующему году.