Дерипаска о войне в Украине: "Почему бы не остановить это с обеих сторон — не вижу, чтобы кто-то достиг заявленной цели"

Основатель «Русала» стал одним из немногих российских бизнесменов, выступивших — хоть и осторожно — против войны в Украине. По данным FT, из-за критических высказываний Дерипаски он лишился части своих активов в Сочи.
Комментировать это бизнесмен не стал, однако о войне в интервью говорил очень сдержанно.
«Я не понимаю, почему бы не остановить это с обеих сторон, — заявил Дерипаска. — Я не вижу, чтобы кто-то достиг заявленной цели».
«Вы передадите [Украине истребители] F-16, F-35? Вы знаете, единственная цель, которая будет достигнута, — это больше страданий, больше потерянных жизней и больше раненых», — сказал миллиардер.
Украина ранее отвергала подобные призывы переговорам, указывая, что таким образом Россия сможет оставить себе захваченные земли. Но продолжение боевых действий, считает Дерипаска, будет означать «еще 50 тысяч убитых с обеих сторон [и], возможно, 150 тысяч раненых» к следующему году.
«Вы действительно верите, что разумно заставить еще 200 тысяч человек… страдать еще 12 месяцев?» — задал он риторический вопрос.
Дерипаска, находящийся в американском санкционном списке с 2018 года и в списке ЕС с 2022-го, назвал санкции изжившим себя инструментом, который не может сработать в XXI веке.
«У меня всегда были сомнения по поводу этого, как говорили немцы, вундерваффе [чудо-оружия] в виде санкций, превращающего финансовую систему в своего рода инструмент ведения переговоров», — сказал он.
«Вера в то, что санкции остановят [войну] или приведут к смене режима, или каким-то образом приблизят нас к завершению конфликта… Нет. Мы должны найти другое решение», — добавил бизнесмен, не предложив вариантов.