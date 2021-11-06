Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши

В процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2", компании Nord Stream 2 AG, министерство экономики Германии, по всей видимости, проигнорировало аргументы польского регулирующего органа, пишет в пятницу, 5 ноября, немецкий журнал Der Spiegel.

Так, в конце октября министерство заявило, что сертификация компании в качестве независимого оператора не "поставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и Европейского Союза".

В то же время в ходе все еще продолжающегося процесса сертификации глава польского Управления по регулированию энергетики усомнился в независимости оператора трубопровода: как указывалось в письме польского ведомства, тот факт, что Nord Stream 2 AG контролируется российской государственной компанией "Газпром", создает "особенно высокие риски для безопасности поставок".

Экологи призывают отказаться от "Северного потока - 2"

По мнению немецких экологов, благодаря своему доминирующему положению на рынке "Газпром" способен "самостоятельно поставить под угрозу безопасность газоснабжения некоторых государств - членов ЕС, регионов или даже всего Евросоюза". Заявив об этом, руководитель природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner) призвал остановить проект трубопровода. "Старое правительство Германии игнорирует обоснованные опасения наших соседей", - отметил он, назвав очевидным то, что "Северный поток - 2" угрожает энергетической безопасности Европы и достижению климатических целей.