Департамент здоровья Финляндии: на пароме Таллинн-Хельсинки 26 июля ехал больной корью пассажир

По данным Iltalehti, рейс из Таллинна в Хельсинки состоялся между 14.00 и 16.50 часами. Финские органы здравоохранения предупреждают, что заболевший корью человек мог заразить других пассажиров во время путешествия. Поэтому всем, кто находился на борту парома в тот день и в это время, следует проверить, привиты ли они сами и члены их семьи от кори.