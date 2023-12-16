Депардье могут лишить ордена Почетного легиона

В связи с обвинениями в сексуальном насилии и сексуальных домогательствах французского актера Жерара Депардье могут исключить из ордена Почетного легиона. Совет ордена инициирует дисциплинарную процедуру и примет решение о приостановке либо полной аннуляции членства Депардье, заявила в пятницу, 15 декабря, министр культуры Франции Рима Абдул-Малак в эфире телеканала France 5.

По ее словам, поведение Депардье в отношении женщин является "абсолютно шокирующим" и "позором для Франции".

Новый скандал - после фильма о поведении Депардье в КНДР

Очередной скандал вокруг Депардье разразился во Франции после выхода в эфир телеканала France 2 документального фильма о съемочной поездке актера в Северную Корею. В нем он допускает неуважительные, вульгарные и сексистские комментарии в отношении женщин, в частности, молодой переводчицы, а также в адрес несовершеннолетней девочки.